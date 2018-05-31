Браслет Xiaomi Mi Band 3 анонсирован официально

Компания Xiaomi официально представила фитнес-браслет Mi Band 3. Он похож на модель второго поколения, но имеет множество существенных улучшений.

Экран теперь сенсорный и реагирует на жесты, а 0,78-дюймовая OLED-матрица гарантирует хорошую видимость на солнце. Также была доработана застежка – производитель заявляет о высокой надежности.

Пульсометр стал еще точнее, а компанию ему составила функция мониторинга сна. Также имеются шагомер, будильник и другие полезные функции.

На дисплей можно выводить сообщения, информацию о звонках (есть возможность отклонения вызова) и прогноз погоды. А чтобы активировать экран достаточно просто поднять запястье.





Корпус устройства имеет маркировку 5ATM, которая означает, что с браслетом можно плавать, но нельзя нырять. Внутри браслета находится аккумуляторная батарея, способная обеспечить до 20 суток автономной работы без подзарядки.

Стоимость трекера Xiaomi Mi Band 3 составляет около $26. За версию с модулем NFC производитель просит $31.