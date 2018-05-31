Xiaomi выпустила штопор за 15 долларов

Компания Xiaomi выпустила аккумуляторный штопор для вина Electric Wine Opener. Об этом сообщает Gizmochina.





Устройство выполнено в корпусе цилиндрической форме из пластика. Часть, которая насаживается на горлышко бутылки — прозрачная. Две кнопки регулируют направление движения винтового стержня, есть также светодиодный индикатор.





Производитель обещает, что при работе уровень шума гаджета не превышает 60 дБ. На открытие одной бутылки вина уходит шесть секунд. Емкость аккумулятора устройства — 550 мАч. Полного заряда хватит на открытие 70 бутылок. Есть и режим быстрой подзарядки батареи, позволяющий за пять минут зарядить аппарат на открытие десяти бутылок.

Новинка продается в Китае за 15 долларов.

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