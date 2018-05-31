МТС снизил цены на смартфоны Samsung

Телеком-оператор МТС улучшил условия покупки четырех смартфонов компании Samsung — Galaxy A8, A8+, A6+ и А6. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



Galaxy A6 и A6+

Samsung Galaxy A6 и A6+ (читайте наш полный обзор ) предлагают купить по новой единовременной цене со скидкой. Младший A6 подешевел с 799 рублей до 689 рублей. Цена увеличенного А6+ теперь составляет 859 рублей против 929 рублей.

Смартфоны более высокого класса — Galaxy A8+ и Galaxy A8 — можно приобрести в беспроцентную рассрочку сроком до 24 месяцев. Первый платеж отсутствует, ежемесячный платеж — 43,43 и 47,78 рублей соответственно за Galaxy A8 и A8+.

В таблице ниже — цены четырех названных выше смартфонов в белорусских интернет-магазинах: