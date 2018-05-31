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МТС снизил цены на смартфоны Samsung
01.06.2018 10:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телеком-оператор МТС улучшил условия покупки четырех смартфонов компании Samsung — Galaxy A8, A8+, A6+ и А6. Об этом
Samsung Galaxy A6 и A6+ (читайте наш
Смартфоны более высокого класса —
В таблице ниже — цены четырех названных выше смартфонов в белорусских интернет-магазинах:
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Телеком-оператор МТС улучшил условия покупки четырех смартфонов компании Samsung — Galaxy A8, A8+, A6+ и А6. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
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