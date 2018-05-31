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МТС снизил цены на смартфоны Samsung

01.06.2018 10:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Телеком-оператор МТС улучшил условия покупки четырех смартфонов компании Samsung — Galaxy A8, A8+, A6+ и А6. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

МТС снизил цены на смартфоны Samsung
Galaxy A6 и A6+

Samsung Galaxy A6 и A6+ (читайте наш полный обзор) предлагают купить по новой единовременной цене со скидкой. Младший A6 подешевел с 799 рублей до 689 рублей. Цена увеличенного А6+ теперь составляет 859 рублей против 929 рублей.

Смартфоны более высокого класса — Galaxy A8+ и Galaxy A8 — можно приобрести в беспроцентную рассрочку сроком до 24 месяцев. Первый платеж отсутствует, ежемесячный платеж — 43,43 и 47,78 рублей соответственно за Galaxy A8 и A8+.

В таблице ниже — цены четырех названных выше смартфонов в белорусских интернет-магазинах:

 
 
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Телеком-оператор МТС улучшил условия покупки четырех смартфонов компании Samsung — Galaxy A8, A8+, A6+ и А6. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
 
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