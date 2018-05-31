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ASUS выпустит смартфон для геймеров

01.06.2018 11:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания ASUS планирует выпустить игровой смартфон в рамках линейки продуктов Republic of Gamers (ROG). Об этом пишет gagadget.

ASUS выпустит смартфон для геймеров

Скорее всего, устройство оснастят 6-дюймовым AMOLED-дисплеем. Корпус новинки будет защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Также сообщается о процессоре Qualcomm Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем внутреннего хранилища — 128 или 256 ГБ.

Новинка также будет включать специальную систему охлаждения, как в Xiaomi Black Shark. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Цена устройства пока неизвестна. Официальный релиз может состояться на выставке Computex 2018, которая пройдет с 5 по 9 июня на Тайване.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны ASUS:

 
 
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Компания ASUS планирует выпустить игровой смартфон в рамках линейки продуктов Republic of Gamers (ROG). Об этом пишет gagadget.
 
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