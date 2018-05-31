Археологи нашли редкое свидетельство распятия человека

На севере Италии археологи нашли второе в истории археологическое свидетельство распятия. Научная работа об этом опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, кратко о находке рассказывает сайт Times of Israel .

Распятие на кресте было распространенным способом казни в Римской империи. О нем говорится во множестве письменных источников, включая Новый Завет. Однако археологические свидетельства этой практики крайне редки. Единственную такую находку сделали в 1967 году в Иерусалиме: тогда обнаружили пяточную кость молодого мужчины с гвоздем и следами дерева.

Новая находка — это скелет мужчины 30−34 лет. Его обнаружили во время раскопок 2006−2007 года в итальянской области Венето и прозвали «человек из Гавелло». Археологи считают, что мужчина жил во времена Римской империи. Более точно датировать находку не получилось из-за плохого состояния костей.

Скелет обнаружили с разведенными в стороны руками, ноги были сведены вместе. На правой пятке мужчины было «особое поражение» — сквозное отверстие от предмета с круглым сечением. Анализ показал, что эту травму он получил незадолго до смерти.



Изображение: Archaeological and Anthropological Sciences

«Несмотря на плохое состояние останков, в этом случае мы можем говорить о следах распятия», — сказала соавтор Эмануэла Гуальди итальянскому изданию Estense .

В римском обществе распятие применяли к маргиналам, рабам, политическим преступникам, солдатам-дезертирам и преступникам-иностранцам. Исследователи предположили, что человек из Гавелло был пленником или рабом, так как на его теле были другие травмы, а похоронили его в необычном месте и без ритуальных атрибутов.

«Важность открытия заключается в том, что это второй случай распятия в мире, зафиксированный археологами», — отметила Урсула Тун Хохенштейн, один из авторов работы.