Создатель Telegram Павел Дуров пожаловался на Apple

Создатель Telegram Павел Дуров пожаловался на компанию Apple, которая уже полтора месяца блокирует обновления мессенджера для iOS по всему миру.

По его словам, из-за действий американской компании некоторые функции Telegram могут работать некорректно. В частности, возможны проблемы с отображением стикеров.

Кроме того, Telegram не удалось в установленный срок (до 25 мая) выполнить требования европейского законодательства в области защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR), за нарушение которого предусмотрен штраф в размере 20 миллионов евро или 4% от годового оборота.





Apple начала блокировать обновления для Telegram после того, как мессенджер попал в черный список Роскомнадзора за отказ поделиться с российскими спецслужбами ключами для расшифровки переписки пользователей. Тогда же мессенджер начал внедрять различные механизмы обхода блокировок и рассылать Push-уведомления, чтобы находить новые IP-адреса, которые еще не были заблокированы.