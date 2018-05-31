Galaxy S10 получит тройную камеру и подэкранный дактилоскоп

Юбилейный смартфон Samsung Galaxy S10 получит тройную камеру. Об этом сообщил аналитик KB Securities Донг-вон.

По его словам, компания поставила задачу реализовать тройную камеру для своего будущего смартфона, чтобы вдохнуть новую жизнь в мобильное подразделение, которое столкнулось с невысоким спросом на Galaxy S9. Напомним, ранее аппарат с аналогичным решением уже выпустила компания Huawei – смартфон P20 Pro был признан лучшим камерфоном на рынке по версии DxOMark.





Также появилась информация о том, что Samsung провела встречу с партнерами, в ходе которой компания сообщила, что закончила работать над подэкранным сканером отпечатков пальцев и намерена использовать его для Galaxy S10.

Официальный анонс Galaxy S10 может состояться уже в январе.