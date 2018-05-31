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Xiaomi Mi 8 SE – почти флагманский смартфон за $280

01.06.2018 10:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Xiaomi представила упрощенную версию своего нового флагманского смартфона. Она называется Mi 8 SE и отличается от оригинальной модели более простой аппаратной начинкой.

Xiaomi Mi 8 SE сохранил безрамочный дизайн, но диагональ AMOLED-экрана уменьшилась до 5,88 дюйма. Разрешение осталось прежним – 2248 х 1080 пикселей. В качестве процессора установлен Qualcomm Snapdragon 710, в помощь которому досталось 4/6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти.

Основная камера состоится из 12- и 5-мегапиксельных модулей, а фронтальная представлена 20-мегапиксельным датчиком изображения, который гаджет позаимствовал у старшей модели.

Xiaomi Mi 8 SE – почти флагманский смартфон за 0

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3120 мАч, а в качестве операционной системы установлена Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10.

В Китае продажи смартфона Xiaomi Mi 8 стартуют 8 июня по цене от $280.

 
 
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Компания Xiaomi представила упрощенную версию своего нового флагманского смартфона. Она называется Mi 8...
 
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