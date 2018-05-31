Флагманский смартфон Xiaomi Mi 8 выглядит как iPhone X

Компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон Mi 8. Он сильно похож на iPhone X, но имеет прямоугольные очертания. Еще гаджет может похвастаться мощной начинкой и камерой, которая набрала в тесте DxOMark — 99 баллов, что превосходит результаты «яблочной» продукции.

Новинка располагает 6,2-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2248 х 1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ встроенной флэш-памяти.





Основная камера состоит из 12-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX363 с апертурой f/1.8 и вспомогательным 12-мегапиксельным модулем S5K3M3 с апертурой f/2.4. Для селфи предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой f/2.0.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3400 мАч, а в качестве операционной системы установлена Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 10.

В Китае продажи смартфона Xiaomi Mi 8 стартуют 5 июня по цене от $412.