Экстремальный полет штурмовика над украинским пляжем

Штурмовик Су-25 ВС Украины напугал отдыхающих на пляже в Мелитополе. Боевая машина прошла на экстремально низкой высоте над береговой полосой. Видео было опубликовано в Instagram в аккаунте melitopolgram .

У ВВС Украины есть почти три десятка штурмовиков Су-25 различных модификаций. Самая современная — Су-25М1К, принятая на вооружение в 2015 году. В результате модернизации у нее выросла точность навигации при полетах на маршрутах на любых высотах, а также точность бомбометания и стрельб по наземным целям.