Переиздание Borderlands анонсируют на E3 2018

Издательство 2K Games готовит к выпуску переиздание ролевой игры Borderlands: Game of the Year Edition. Обновленная версия была замечена на сайте игрового рейтингового агентства Кореи.

На данный момент про переиздание ничего неизвестно. Однако его официальный анонс может состояться уже совсем скоро – 12-14 июня в рамках выставки E3 2018.





По сюжету, в 5252 году колонисты отправились на богатую минеральными залежами планету Пандору. Однако по прибытию обнаружили, что на ней нет ничего, кроме старых инопланетных развалил и ужасных тварей. Спустя некоторое время группа авантюристов находит загадочное «Хранилище», которое содержит множество технологий и тайн инопланетян. С этого момент на Пандоре начинается футуристическая золотая лихорадка.