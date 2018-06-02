Российский видеоблогер Николай Соболев сообщил о нападении неизвестных

В ночь на 3 июня неизвестные избили российского видеоблогера Николая Соболева. Сначала в интернете появилось видео, на котором избивают человека, похожего на Соболева, снятое одним из нападавших.



Фото: Николай Соболев / vk.com

Вечером 3 июня Соболев подтвердил , что его избили. Он предупредил, что не выпустит вечерний ролик.

«Ролика сегодня не будет! Вчера вечером, а если быть точным — сегодня ночью, на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики. В данный момент я нахожусь в больнице с ЗЧМТ, сотрясение мозга легкой степени тяжести, — написал он. — Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно.

Представитель блогера отказалась комментировать происшествие.

Оператор Соболева Глеб Фролов рассказал сообществу «Селфи: Журнал о Ютуб», что нападавших было четверо, они напали на блогера в темном подъезде студии Adini в Петербурге.