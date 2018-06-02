Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков

В Минском районе завершился II Чемпионат мира по лову рыбы фидером среди клубов. На двухдневные соревнования в Беларусь приехали 22 команды. Победителями стали белорусские рыбаки — за два дня они выловили более ста килограммов рыбы, а потом отпустили ее обратно.





Соревнования прошли возле Заславля в Минском районе на гребном канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта.

На клубный чемпионат мира в Беларусь приехали 22 команды. Были участники из Беларуси, России, Эстонии, Германии, Нидерландов, ЮАР, Англии и других стран. Сперва рыболовы пять дней тренировались на водоеме, а в субботу и воскресенье прошли два этапа соревнований.

Беларусь представляла команда Feeder.by выигравшая Чемпионат Республики Беларусь по ловы рыбы фидером в 2017 году. Организатором соревнований выступило РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», также являющееся Федерацией рыболовного спорта Республики Беларусь.

















— Основной рыбой, на которой можно было сделать серьезный вес и прийти к победе, были лещи, — рассказала Ольга Дмитриева, представительница РГО БООР. — Во время тренировок некоторые спортсмены ловили до 20 килограммов рыбы. Разумеется, на такие же результаты они рассчитывали и во время соревнований. Самой неожиданной рыбой, пойманной во время туров была пара сомов, весом около двух килограммов. Но так как сом был вне зачета в связи с нерестовым запретом, их сразу же отпускали.





















По итогам двух дней соревнований первое место завоевала команда Беларуси — Feeder.by, серебро у команды Германии (ASC-Hanse Stipper Bremen) и бронзовым призером соревнований стали Нидерланды (Preston Innovations SVN). Команды из Эстонии (Angler-Zemex Club Angler) и России (Zig Zag), которые в первом туре вышли на второе и третье место — сместились на четвертое и пятое соответственно.

Общий вес словленной рыбы у команды-победительницы составил 100 килограммов 690 граммов за два дня ловли. По правилам соревнований, всю рыбу отпустили обратно в водоем.







