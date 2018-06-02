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Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков

03.06.2018 22:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Минском районе завершился II Чемпионат мира по лову рыбы фидером среди клубов. На двухдневные соревнования в Беларусь приехали 22 команды. Победителями стали белорусские рыбаки — за два дня они выловили более ста килограммов рыбы, а потом отпустили ее обратно.

Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков

Соревнования прошли возле Заславля в Минском районе на гребном канале Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта.

На клубный чемпионат мира в Беларусь приехали 22 команды. Были участники из Беларуси, России, Эстонии, Германии, Нидерландов, ЮАР, Англии и других стран. Сперва рыболовы пять дней тренировались на водоеме, а в субботу и воскресенье прошли два этапа соревнований.

Беларусь представляла команда Feeder.by выигравшая Чемпионат Республики Беларусь по ловы рыбы фидером в 2017 году. Организатором соревнований выступило РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», также являющееся Федерацией рыболовного спорта Республики Беларусь.

Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков

— Основной рыбой, на которой можно было сделать серьезный вес и прийти к победе, были лещи, — рассказала Ольга Дмитриева, представительница РГО БООР. — Во время тренировок некоторые спортсмены ловили до 20 килограммов рыбы. Разумеется, на такие же результаты они рассчитывали и во время соревнований. Самой неожиданной рыбой, пойманной во время туров была пара сомов, весом около двух килограммов. Но так как сом был вне зачета в связи с нерестовым запретом, их сразу же отпускали.

Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков

По итогам двух дней соревнований первое место завоевала команда Беларуси — Feeder.by, серебро у команды Германии (ASC-Hanse Stipper Bremen) и бронзовым призером соревнований стали Нидерланды (Preston Innovations SVN). Команды из Эстонии (Angler-Zemex Club Angler) и России (Zig Zag), которые в первом туре вышли на второе и третье место — сместились на четвертое и пятое соответственно.

Общий вес словленной рыбы у команды-победительницы составил 100 килограммов 690 граммов за два дня ловли. По правилам соревнований, всю рыбу отпустили обратно в водоем.

Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
Сто килограммов рыбы за два дня. Под Минском прошли международные соревнования рыбаков
 
 
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В Минском районе завершился II Чемпионат мира по лову рыбы фидером среди клубов. На двухдневные соревнования в Беларусь приехали 22 команды. Победителями стали...
 
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