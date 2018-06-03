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Почти безрамочный смартфон Lenovo показался на рендерах
04.06.2018 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Завтра Lenovo представит новый топовый смартфон Z5. За несколько недель до презентации начали
Судя по опубликованному рендеру, новый Lenovo Z5 оборудуют довольно толстым «подбородком», в котором расположится фронтальная камера. Рамки вокруг остальных сторон дисплея назвать очень тонким также получается с натяжкой.
На новом изображении, как и на предыдущих, отсутствует вырез громкоговорителя. Это может указывать на то, что смартфон получит пьезоэлектрический динамик, расположенный под экраном,
Ранее вице-президент компании обещал, что Lenovo Z5 получит 4 ТБ постоянной памяти, сможет продержаться на одном заряде в режиме ожидания 45 дней, а с 0% заряда проработает еще 30 минут. Соотношение дисплея к остальному корпусу должно составить 95%.
Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Lenovo:
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Завтра Lenovo представит новый топовый смартфон Z5. За несколько недель до презентации начали появляться изображения, на которых демонстрировались определенные...
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