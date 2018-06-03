Почти безрамочный смартфон Lenovo показался на рендерах

Завтра Lenovo представит новый топовый смартфон Z5. За несколько недель до презентации начали появляться изображения, на которых демонстрировались определенные части смартфона. Создавалось ощущение, что аппарат будет лишен практически всех рамок вокруг дисплея. Перед анонсом в Сеть выложили финальный рендер аппарата, который разрушил эти ожидания.





Судя по опубликованному рендеру, новый Lenovo Z5 оборудуют довольно толстым «подбородком», в котором расположится фронтальная камера. Рамки вокруг остальных сторон дисплея назвать очень тонким также получается с натяжкой.

На новом изображении, как и на предыдущих, отсутствует вырез громкоговорителя. Это может указывать на то, что смартфон получит пьезоэлектрический динамик, расположенный под экраном, уточняет IXBT.

Ранее вице-президент компании обещал, что Lenovo Z5 получит 4 ТБ постоянной памяти, сможет продержаться на одном заряде в режиме ожидания 45 дней, а с 0% заряда проработает еще 30 минут. Соотношение дисплея к остальному корпусу должно составить 95%.

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