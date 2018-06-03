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Над Африкой взорвался астероид

04.06.2018 13:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Астрономы зафиксировали астероид, который вошел в атмосферу Земли в субботу, 2 июня. Небесное тело, обозначенное как 2018 LA, достигало в поперечнике двух метров и, как считают ученые, полностью сгорело над африканским континентом, не достигнув поверхности. Об этом сообщает NASA.

Над Африкой взорвался астероид
Околоземный объект в представлении художника. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Астероид был замечен астрономической службой Catalina Sky Survey в Обсерватории Стюарда, расположенной рядом с городом Тусон в штате Аризона. Объект, который в тот момент находился так же далеко, как и орбита Луны, обнаружили на серии снимков, сделанных телескопом с длительной выдержкой. Данные были переданы Центру малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории, где специалисты рассчитали вероятную траекторию небесного тела и сообщили о возможном столкновении с Землей.

Центр по изучению околоземных объектов НАСА (CNEOS) подтвердил, что астероид, скорее всего, войдет в атмосферу планеты. Несмотря на то, что Отдел по координации планетарной обороны (англ. Planetary Defense Coordination Office) под руководством Линдли Джонсона (Lindley Johnson) оповестил сообщество астрономов, специализирующихся на отслеживании астероидов, о необходимости дальнейших наблюдений, объект не вызывал опасений из-за его небольших размеров. По словам Джонсона, астероид был меньше тех небесных тел, которые Отделу поручено обнаруживать.

Специалисты определили, что наиболее вероятным местом падения объекта была южная часть Африки. Данные, полученные инфразвуковыми станциями после входа астероида в атмосферу, подтвердили, что он взорвался над Ботсваной. Небесное тело вошло в воздушную оболочку со скоростью 17 километров в секунду в виде яркого болида, который был замечен очевидцами, и развалилось на высоте нескольких километров над поверхностью.

 
 
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Астрономы зафиксировали астероид, который вошел в атмосферу Земли в субботу, 2 июня. Небесное тело, обозначенное как 2018 LA, достигало в поперечнике двух метров и,...
 
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