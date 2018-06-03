Microsoft покупает GitHub. Сумма сделки - 7,5 миллиарда долларов

Корпорация Microsoft подтвердила покупку GitHub — сервиса для хранения, распространения и управления исходным кодом IT-проектов. Сумма сделки составила 7,5 миллиарда долларов.





Ожидается, что сделка будет закрыта к концу 2018 года. По условиям соглашения, владельцы GitHub получат акции Microsoft на сумму 7,5 миллиарда долларов. Пост генерального директора GitHub займет Нэт Фридман, известный как основатель компании Xamarin.

GitHub — один из самых популярных сервисов для совместной разработки программного обеспечения и его хостинга в облаке. Основан на системе контроля версий Git и разработан на Ruby on Rails и Erlang компанией GitHub. По всему миру им пользуется 28 миллионов разработчиков.