Редкий случай: австралийка 25 лет не смывала тушь - ее пришлось оперировать

Австралийке пришлось хирургически удалять из-под век комки лишней туши, которые скопились там за несколько десятилетий. Описание случая опубликовано в журнале Ophthalmology , на него обратило внимание издание ScienceAlert .



Фото: Theresa Finister Lynch / facebook.com

50-летняя жительница австралийского Сиднея Тереза Линч обратилась к медикам из-за ощущения инородного тела в обоих глазах. Она призналась, что более 25 лет интенсивно использовала тушь для ресниц, не удаляя ее должным образом.

Частицы туши скопились под веками и образовали твердые сгустки. Некоторые из них чувствовались даже сквозь конъюнктиву — тонкую прозрачную оболочку, которая покрывает глаз снаружи и заднюю поверхность век. Комки задевали роговицу женщины — именно это вызывало дискомфорт.

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Изображение: D. Robaei / Ophthalmology, 2018 / sciencealert.com

Вокруг частиц туши скопилось множество макрофагов — иммунных клеток, способных к захвату чужеродных элементов. Из-за этого у Линч началось хроническое воспаление. «Симптомы были, будто кто-то бросил в глаза горсть песка», — рассказала офтальмолог Дана Робай, которая столкнулась с этим случаем.

Медикам потребовалось 90 минут, чтобы хирургически удалить все комки из глаз Линч. В результате у нее остались рубцы на веках и роговице.

«Это был невероятный случай, я никогда не видела ничего подобного, — сказала Робай. — Однако это риск, о котором многие люди не знают. Очень важно правильно снимать макияж каждый вечер. Нельзя пропускать ни одного дня».