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Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

04.06.2018 22:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния) Apple открыла ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2018. В этом году производитель сосредоточился на обновлении своих операционных систем — представлять новые гаджеты не стали.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Перед началом мероприятия Тим Кук отметил, что на конференции присутствуют разработчики из 77 стран, всего шесть тысяч человек. Топ-менеджер также заявил, что за все время существования магазина приложений App Store (вскоре ему исполнится десять лет) разработчикам приложений выплатили уже 100 миллиардов долларов.

iOS 12

Новую версию системы под номером 12 получат все мобильные устройства Apple, которые работают с iOS 11. Крейг Федериги заявил, что в новой iOS 12 компания сосредоточится на стабильности и плавности работы — например, приложения должны запускаться на 40% быстрее, клавиатура — на 50%, камера — на 70%.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Вместе с Pixar в Apple разработали новый формат файлов .usdz, в которых находятся примеры AR-приложений с анимацией. Их можно пересылать друг другу (например, в iMessage) и открывать без дополнительного ПО.

Одно из возможных применений дополненной реальности — виртуальная AR-линейка. Так Apple ознаменовали анонс обновленного фреймворка для дополненной реальности — ARKit 2. Пользователям также позволят взаимодействовать с одними AR-сценами — в качестве примера показали игру, где двум игрокам рогатками нужно уничтожать деревянные городки.

А вот как выглядит AR-приложение от компании LEGO. В нем отображаются интерактивные миссии, где на карту можно помещать разных героев, менять их местами и перестраивать здания. Программа станет доступна всем желающим позже в этом году.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

К нововведениям относится и улучшенный поиск по фотографиям. Алгоритм автоматически определит, где и при какой ситуации сделан снимок — например, во время концерта любимой музыкальной группы. Он также сможет синхронизировать фотографии от разных пользователей, если они были сняты в одной и той же ситуации, пишет TJournal.

Обновления затронули и голосовой ассистент Siri. Функция Shortcuts (примерный перевод — ярлыки) позволит добавлять быстрые голосовые действия прямо из приложений.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Эти действия можно будет создавать самостоятельно, то есть запрограммировать голосовой ассистент на активацию цепочки действий: выключить звук уведомлений, включить музыку и запустить навигацию в картах.

В Apple CarPlay появится поддержка сторонних приложений карт для навигации (в том числе Google Maps), а в режиме «Не беспокоить» можно будет отключить все уведомления (в том числе звонки). Уведомления получится отключить прямо с панели уведомлений, а еще они теперь группируются в рамках одного приложения.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

В Apple также создали встроенную систему статистики использования приложений, в которой можно не только следить за временем нахождения в той или иной программе, но и ограничивать его (например, не больше часа в Instagram). Незадолго до «часа икс» смартфон напомнит вам об этом.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Функция работает и со смартфонами детей — родителям дадут знать, какими приложениями пользуется ребенок и при необходимости позволят ограничить доступ к ним. Для этого понадобится включить режим «Семейный доступ».

Анимированные маски Animoji для iPhone X теперь могут отслеживать движения языка пользователей. Apple также запустила Memoji — так можно создать эмотикон в виде собственной головы.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Видеозвонки FaceTime теперь групповые — можно общаться одновременно с 32 людьми. FaceTime теперь встроена в чаты iMessages, и можно начать звонок прямо из общего чата. Если нужно увеличить изображение одного из участников разговора, на его пиктограмму нужно нажать дважды. Групповые видеозвонки также поддерживают Memoji.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

watchOS 5

В операционную систему для смарт-часов добавили некоторые социальные функции вроде соревнований с другими владельцами Apple Watch — кто больше всех за день потратил калорий, прошел шагов или, например, пробежал кругов по стадиону.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Добавили и функцию «рации» (англ. Walkie-Talkie), которая позволяет отправлять короткие аудиосообщения другим пользователям Apple Watch через Wi-Fi или сотовую сеть. После получения они воспроизведутся автоматически. Siri теперь запускается при простом поднятии руки с часами.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Apple Watch также позволят открывать ссылки на веб-сайты (обещают оптимизированные страницы). Кроме того, через часы теперь можно не только слушать музыку, но и подкасты через официальное приложение. Показали и новый ремешок с ЛГБТ-циферблатом и «режим молчания», как в новой iOS 12.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

tvOS 11.4 и macOS Mojave

Операционная система для ТВ-приставок производителя будет поддерживать Dolby Atmos. Появится и новая заставка, на которой запечатлена Земля из космоса.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Новую версию операционной системы для компьютеров назвали Mojave, в честь пустыни Мохаве в Калифорнии. В систему добавили давно ожидаемый пользователями темный режим.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

На рабочем столе macOS появятся «Стопки» (Stacks) — интерактивные папки, которые автоматически группируют файлы по типу или тегам. Встроенный файловый менеджер Finder научился отображать подробные мета-данные файлов.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

В него также добавили настраиваемые функции быстрого управления файлами: например, можно прямо в файловом менеджере повернуть фотографию или добавить водяной знак на PDF-файл, уточняет TJournal.

В приложение для съемки скриншотов добавили не только панель для быстрого редактирования, но и возможность захватывать видеоизображение с экрана без дополнительных приложений.

Apple провела большую презентацию: дополненная реальность, новая iOS и "темная" macOS

Функцию Continuity расширили: настольные приложения могут использовать камеры iPhone. К примеру, получится просканировать документы со смартфона и моментально вставить их в файл на компьютере. Аудиозаписи также будут синхронизироваться.

В браузере Safari сосредоточились на безопасности — программа теперь будет спрашивать у пользователей разрешение на передачу информации при активации рекламных баннеров или полей для ввода комментариев.

Apple также перенесла на macOS несколько приложений с iOS — например, Apple News и «Акции». Они выполнены по новой технологии, позволяющей запускать на настольных компьютерах мобильные приложения с минимальными изменениями в коде. Эта технология станет полностью доступна сторонним разработчикам в 2019 году.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния) Apple открыла ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2018. В этом году производитель сосредоточился на обновлении своих...
 
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