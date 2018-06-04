Николай Соболев рассказал, как снималось постановочное нападение на него, о котором стало известно накануне. Об избиении видеоблогера написали многие СМИ, отмечает TJournal .



Фото: Николай Соболев / vk.com

По словам Соболева, постановка стала частью «большого социального эксперимента», которую он снял за 15 дублей. Как рассказал видеоблогер, он договорился с друзьями, несколькими гримерами и сообществом « Селфи », первым запустившим новость об избиении.

«Искренне хочу извиниться перед всеми людьми, которых ввел в заблуждение и заставил переживать. Конечно, я понимаю вашу реакцию. Но на этот обман я пошел сознательно: цель этого эксперимента — показать, насколько легко в наше время сделать ложный вброс. Поднять шумиху с пустого места», — написал Соболев.

Соболев отдельно похвалил сайт «Фонтанка.ру», который сослался на отсутствие подтверждения полиции, и телеканал НТВ за комментарии врачей и гримеров.