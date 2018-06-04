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Видеоблогер Николай Соболев признался в постановке своего избиения ради "социального эксперимента"
05.06.2018 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Николай Соболев рассказал, как снималось постановочное нападение на него, о котором стало известно накануне. Об избиении видеоблогера написали многие СМИ, отмечает
По словам Соболева, постановка стала частью «большого социального эксперимента», которую он снял за 15 дублей. Как рассказал видеоблогер, он договорился с друзьями, несколькими гримерами и сообществом «
«Искренне хочу извиниться перед всеми людьми, которых ввел в заблуждение и заставил переживать. Конечно, я понимаю вашу реакцию. Но на этот обман я пошел сознательно: цель этого эксперимента — показать, насколько легко в наше время сделать ложный вброс. Поднять шумиху с пустого места», — написал Соболев.
Соболев отдельно похвалил сайт «Фонтанка.ру», который
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Николай Соболев рассказал, как снималось постановочное нападение на него, о котором стало известно накануне. Об избиении видеоблогера написали многие СМИ,...
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