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Видеоблогер Николай Соболев признался в постановке своего избиения ради "социального эксперимента"

05.06.2018 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Николай Соболев рассказал, как снималось постановочное нападение на него, о котором стало известно накануне. Об избиении видеоблогера написали многие СМИ, отмечает TJournal.

Видеоблогер Николай Соболев признался в постановке своего избиения ради "социального эксперимента"
Фото: Николай Соболев / vk.com

По словам Соболева, постановка стала частью «большого социального эксперимента», которую он снял за 15 дублей. Как рассказал видеоблогер, он договорился с друзьями, несколькими гримерами и сообществом «Селфи», первым запустившим новость об избиении.

«Искренне хочу извиниться перед всеми людьми, которых ввел в заблуждение и заставил переживать. Конечно, я понимаю вашу реакцию. Но на этот обман я пошел сознательно: цель этого эксперимента — показать, насколько легко в наше время сделать ложный вброс. Поднять шумиху с пустого места», — написал Соболев.

Соболев отдельно похвалил сайт «Фонтанка.ру», который сослался на отсутствие подтверждения полиции, и телеканал НТВ за комментарии врачей и гримеров.

 
Теги: Новости
 
 
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Николай Соболев рассказал, как снималось постановочное нападение на него, о котором стало известно накануне. Об избиении видеоблогера написали многие СМИ,...
 
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