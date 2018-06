На конференции Apple показали слайд со словом No. Естественно, это стало мемом

В Сан-Хосе 4 июня на ежегодной конференции для разработчиков WWDC состоялась презентация Apple, на которой топ-менджеры компании представили новые версии операционных систем, приложений и другие нововведения.

Иногда Apple показывает на WWDC новые модели телефонов, планшетов и ноутбуков, но в этом году представители компании говорили только о программах. В ответ на вопрос о том, будут ли объединены операционные системы macOS и iOS, Apple вывела на экран огромную надпись «No.» («Нет.»)

Журналисты и разработчики превратили этот слайд в главный мем конференции и теперь описывают им свои неоправдавшиеся ожидания от презентации. Лучшие шутки собрало издание « Медуза ».

«Моя реакция буквально на все на WWDC-18»

«Jack-разъем для наушников вернется?»

Will Apple Pay be released in Germany sometime? pic.twitter.com/lO4UisV4RC — Lukas Leitsch (@lukasleitsch) 4 июня 2018 г.

«Apple Pay когда-нибудь запустят в Германии?»

Am I getting back that wasted time watching #WWDC18 ? pic.twitter.com/aUIz6ayY86 — Archie Siega (@archsiega) 4 июня 2018 г.

«Я могу вернуть назад время, потраченное на просмотр WWDC-18?»

Перестанут ли глупые люди из интернета путать презентацию для разработчиков с презентациями для потребителей? pic.twitter.com/zEf3JpoxnS — Vadim Elistratov (@great_laziness) 4 июня 2018 г.

Did @Apple realize they were going to create a new meme this morning? pic.twitter.com/JKZqkX32xa — Jay Phelps (@_jayphelps) 4 июня 2018 г.

«В Apple поняли, что они создали новый мем сегодня утром?»