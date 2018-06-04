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На конференции Apple показали слайд со словом No. Естественно, это стало мемом
05.06.2018 13:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Сан-Хосе 4 июня на ежегодной конференции для разработчиков WWDC
Иногда Apple показывает на WWDC новые модели телефонов, планшетов и ноутбуков, но в этом году представители компании говорили только о программах. В ответ на вопрос о том, будут ли объединены операционные системы macOS и iOS, Apple вывела на экран огромную надпись «No.» («Нет.»)
Журналисты и разработчики превратили этот слайд в главный мем конференции и теперь описывают им свои неоправдавшиеся ожидания от презентации. Лучшие шутки собрало издание «
«Моя реакция буквально на все на WWDC-18»
«Jack-разъем для наушников вернется?»
«Apple Pay когда-нибудь запустят в Германии?»
«Я могу вернуть назад время, потраченное на просмотр WWDC-18?»
«В Apple поняли, что они создали новый мем сегодня утром?»
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В Сан-Хосе 4 июня на ежегодной конференции для разработчиков WWDC состоялась презентация Apple, на которой топ-менджеры компании представили новые версии...
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