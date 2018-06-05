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Всепогодный истребитель F-35 не смог вылететь из-за плохой погоды

06.06.2018 15:39 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Перелет американских всепогодных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в Британию с американской военной базы в Южной Каролине был отложен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает The Times.

Всепогодный истребитель F-35 не смог вылететь из-за плохой погоды
Фото: Wikipedia

Эти истребители должны были пополнить состав ВВС Великобритании, цена каждой машины 150 млн фунтов стерлингов (201 млн долларов). «Чушь какая-то… стыд. Затрудняюсь ответить, почему из-за погоды нужно откладывать полет всепогодного истребителя», — отреагировал источник издания в оборонном ведомстве.

По данным издания, причиной задержки с прибытием «всепогодных» истребителей стали шторм и сильные волнения на море, из-за чего британские ВВС оказались просто не в состоянии гарантировать спасение пилота в случае, если тот будет вынужден катапультироваться.

По словам другого источника, задержка была связана с тем, что у F-35 Lightning II всего один двигатель (в отличие от самолетов Eurofighter Typhoon, которые также стоят на вооружении ВВС Британии).

В этом и заключается проблема с перелетами однодвигательных самолетов через Атлантику. «Используя Typhoon, вы за полцены получаете в два раза больше двигателей, а значит перелеты через открытый океан становятся безопаснее, — констатировал источник.

В свою очередь, официальный представитель ВВС Британии пояснил, что F-35 при необходимости могут летать в любых погодных условиях. В мирное время решение о перелете этих самолетов в Великобританию принимается в зависимости от погодных условий. Поскольку никакой спешки нет, то ради безопасности полета военные посчитали необходимым подождать лучших условий.

 
 
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Перелет американских всепогодных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в Британию с американской военной базы в Южной Каролине был отложен из-за...
 
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