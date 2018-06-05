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Скорее всего, так будет выглядеть флагман Samsung Galaxy Note 9

06.06.2018 22:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Известный инсайдер @OnLeaks, который сегодня поделился изображениями новых iPhone, выложил в Сеть качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9.

Скорее всего, так будет выглядеть флагман Samsung Galaxy Note 9

Скорее всего, внешне Galaxy Note 9 будет мало чем отличаться от нынешних Galaxy S9 и Galaxy S9+. Почти всю переднюю сторону аппарата займет 6,3-дюймовый AMOLED-экран с тонкими рамками сверху и снизу. Вероятное разрешение панели — QHD+, соотношение сторон — 18,5:9.

Скорее всего, так будет выглядеть флагман Samsung Galaxy Note 9

Скорее всего, так будет выглядеть флагман Samsung Galaxy Note 9

Предполагаемые размеры Galaxy Note 9 составляют 161,9×76,3×8,8 мм. Для зарядки и синхронизации применят порт USB-C, для наушников — классический 3,5-мм разъем. Сканер отпечатков пальцев разместится под модулем сдвоенной основной камеры. Последняя, в отличие от Galaxy S9+, расположится горизонтально. В наличии и стилус, прячущийся внутри корпуса устройства.

Скорее всего, так будет выглядеть флагман Samsung Galaxy Note 9

К другим техническим характеристикам относится процессор Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона), 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ основной памяти. Точных сведений о камере Galaxy Note 9 пока нет, но, вероятнее всего, она перекочует с нынешнего Galaxy S9+.

Предполагаемая емкость встроенного аккумулятора — 3850 мАч. Операционная система — Android с обновленной оболочкой Crown UX.

Инсайдер уточняет, что финальная версия смартфона может слегка отличаться от устройства на рендерах. Об этом говорят слухи, утверждающие, что в Samsung решили отложить запуск Galaxy Note 9 в последнюю минуту ради небольших изменений.

По последней информации, международная презентация аппарата состоится 9 августа нынешнего года.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Samsung:

 
 
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Известный инсайдер @OnLeaks, который сегодня поделился изображениями новых iPhone, выложил в Сеть качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9.
 
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