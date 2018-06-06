Ежегодно на освоение космоса тратятся действительно космические суммы. Кажется, на эти деньги давно можно было построить искусственную планету и всех туда переселить. Строительство МКС, запуск шаттлов и внеземной туризм — какова цена таких проектов? Приорбанк и TUT.BY предлагают пройти тест и узнать, сколько на самом деле человечеству стоит освоение космоса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сколько стоит космос: угадай цену знаменитых достижений. Тест Ежегодно на освоение космоса тратятся действительно космические суммы. Кажется, на эти деньги давно можно было построить искусственную планету и всех туда...