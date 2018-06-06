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Сколько стоит космос: угадай цену знаменитых достижений. Тест

07.06.2018 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ежегодно на освоение космоса тратятся действительно космические суммы. Кажется, на эти деньги давно можно было построить искусственную планету и всех туда переселить. Строительство МКС, запуск шаттлов и внеземной туризм — какова цена таких проектов? Приорбанк и TUT.BY предлагают пройти тест и узнать, сколько на самом деле человечеству стоит освоение космоса.

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Ежегодно на освоение космоса тратятся действительно космические суммы. Кажется, на эти деньги давно можно было построить искусственную планету и всех туда...
 
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