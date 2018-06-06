"Они видели самые интимные моменты". Мама из США заподозрила хакеров в слежке через детский гаджет

Жительница США пожаловалась на то, что ее устройство для контроля за маленьким ребенком, возможно, взломали хакеры. Гаджет представляет собой веб-камеру, и однажды владелица заметила ее странное поведение. Камера начала самостоятельно поворачиваться, и вместо детской кроватки смотреть на постель хозяйки. Причем тогда, когда на ней происходят самые интимные моменты, пишет Medialeaks .



Изображение: Jamie Summitt / facebook.com

Джейми Саммит из Южной Каролины рассказала об инциденте с устройством для контроля за ребенком FREDI. Это онлайн-камера, с помощью которого можно удаленно смотреть, что происходит в комнате у младенца. Контролируется гаджет с помощью мобильного приложения.

Девушка рассказала на своей странице в Фейсбуке, что начала подозревать камеру в шпионаже. По ее мнению, кто-то взломал устройство, и наблюдает за тем, как она кормит грудью ребенка.

Джейми рассказала, что сидела в гостиной с родней и наблюдала за спящим ребенком через приложение. Внезапно камера начала поворачиваться и перенесла фокус с кровати малыша на кровать для родителей. При этом в комнате находились все люди, у которых был доступ к камере — ее сестра и муж Кевин. Но они ничего с камерой не делали.

«У меня сердце упало в желудок, — написала она. — Я поняла, что сегодня утром камера смотрела на нашу кровать, хотя в последний раз я направляла ее на постель Ноя. Иногда Кевин заходил в приложение, чтобы посмотреть, как спит ребенок. Я предположила, что это он перенаправил камеру, но он сказал, что не заходил в приложение весь день».

Джейми рассказала, что отвратительно себя чувствует, так как поняла, что кто-то неизвестный подглядывал за самыми интимными моментами в ее жизни и жизни ее сына. По словам девушки, «она хотела защитить ребенка, но эта затея с треском провалилась».

Джейми рассказала, что позвонила в полицию, но там сказали, что ничем не смогли помочь. В компании Amazon, на чьей платформе была куплена камера, дала контакты производителя, но телефон там был отключен, а на письма никто не отвечал. После того, как девушка опубликовала пост на Фейсбуке, начали происходить еще более непонятные события.

«Как только мы попытались открыть приложение после этой записи, оно выдало нам сообщение об ошибке и заблокировало нас. Так же было после того, как в нашем доме побывал офицер полиции и осмотрел камеру. Это заставляет меня поверить, что приложение было взломано, а тот, кто подглядывал, увидел, что мы это выяснили».

Джейми также рассказала, что хотела предупредить о проблеме других пользователей, но не смогла оставить отзыв на Amazon. Этой историей заинтересовались журналисты нескольких изданий, которые тоже отправили запросы производителю FREDI, но пока остались без комментариев. Но судя по отзывам на Amazon, Джейми не единственная, кто столкнулся с подобной проблемой.

Как пишет TNW , в технической среде считают самим собой разумеющимся, что устройства с камерой и Wi-Wi являются «открытыми порталами» для хакеров. Многие из них даже не обладают какими-то особыми знаниями о компьютерах, и для взлома устройства достаточно браузера.

Это не значит, что это единственный такой уязвимый гаджет: если вы спросите экспертов, они, вероятно, скажут вам, что любое устройство, которое может подключиться к Wi-Fi, уязвимо для хакеров, — пишет издание. — Если у вас нет веских причин полагать, что компания, которая его разработала, позаботилась о безопасности и обновляет ее по мере появления новых угроз, вы должны относиться к нему как к незащищенному устройству.