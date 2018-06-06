Мобильный оператор life:) запустил тариф «Безлимит на всё». Предложение доступно только для тех, кто воспользуется услугой «Полного переноса номера» из сети другого оператора.





Ежемесячный платеж составляет 12,9 рубля первые 6 месяцев, далее — 16,9 рубля. Тарифом обязательно пользоваться 6 месяцев, чтобы получать скидку на абонентскую плату.

По условиям предложения , абоненты могут использовать 100 ГБ мобильного трафика без ограничения скорости. Когда этот объем закончится, интернет продолжит работать с максимальной скоростью до 512 Кбит/с. Также абоненты смогут без ограничений звонить во все сети по Беларуси и отправлять СМС.