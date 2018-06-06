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Xiaomi представила вентилятор за 55 долларов, которым можно управлять со смартфона

07.06.2018 15:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi разработала вентилятор Mijia DC, которым можно управлять со смартфона. Об этом пишет gagadget.

Xiaomi представила вентилятор за 55 долларов, которым можно управлять со смартфона

Xiaomi Mijia DC получил 7-лопастную конструкцию, которая позволяет обеспечить более равномерный воздушный поток в сравнении с 3-лопастными вентиляторами. Аппарат работает от электросети. При отключении от рорзетки он запоминает последний выбранный режим.

Вентилятором можно управлять со смартфона в приложении Mi Home. Например, там получится изменить угол поворота на 30/60/90/120 градусов. Есть режим плавной регулировки оборотов, а также функция изменения скорости вращения лопастей для имитации ветра.

Xiaomi представила вентилятор за 55 долларов, которым можно управлять со смартфона

Кроме того, вентилятором получится управлять голосовыми командами, если подключить его к «умным» колонкам. Пока эта функция работает только в Китае, но в Xiaomi уже трудятся над интеграцией с Google Assistant. Xiaomi Mijia DC предлагают купить за 55 долларов, продажи в Китае стартуют 8 июня.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные вентиляторы:

 
 
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Компания Xiaomi разработала вентилятор Mijia DC, которым можно управлять со смартфона. Об этом пишет gagadget.
 
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