"После сложных переговоров играем в приставку". Как работает и отдыхает офис Kufar

Современный офис уже давно перестал быть только местом для работы. В одних компаниях сотрудники успевают в обед позаниматься йогой, в других — устаивают чемпионаты по видеоиграм. Вместе с FUZE TEA мы побывали в нескольких столичных офисах и узнали, как белорусы «перезагружаются» посреди рабочего дня. Для начала отправились в гости к Kufar и понаблюдали, как работают и отдыхают сотрудники известной площадки объявлений.

Планка каждый день

Приходим в офис перед обедом. К этому времени сотрудники успели сделать утренние задачи и начинают зарядку — желающие становятся в планку и стоят так минуты три, постепенно меняя положение тела.





— Традиция началась с нашего тестировщика Инны, которая решила с пользой проводить свободное время. Постепенно несложным упражнением стали интересоваться коллеги из других отделов. Так полезная привычка одного человека переросла в традицию, которая сегодня объединяет многих, — рассказывает менеджер по связям со СМИ Виктория Сацута.



Виктория Сацута

Обычно на планку собирается большая часть офиса, но позировать перед журналистами готовы немногие. Пока самые смелые выполняют упражнение, мы узнаем, что компания компенсирует сотрудникам затраты на спорт. Поэтому многие отправляются в зал уже после работы — рядом с офисом есть несколько фитнес-центров, студия йоги, группы пилатеса и аэробики, бассейн.

Планка заканчивается, и сотрудники возвращаются на рабочие места. А мы внимательно осматриваем офис, созданный в стилистике сериала «Игра престолов». Эскиз каждого рисунка минский художник Митя Писляк создавал специально для «Куфара». Если присмотреться, здесь можно найти несколько «пасхалок», связанных с историей компании.





— Когда переезжали в новое помещение, спросили у коллег, каким они хотят видеть офис. Поскольку всем нравится «Игра престолов», решили делать интерьер по мотивам фэнтезийного мира Джорджа Мартина, — рассказывает Виктория.

В сериале Pentos — один из вольных и богатых городов, а в офисе «Куфара» — просторное помещение с разноцветными креслами и большой плазмой на стене.





— Чтобы быть эффективным и не «перегореть», важно делать небольшие перерывы, — продолжает Виктория. — Мы приходим сюда, чтобы пообщаться, узнать новости. Чтобы немного расслабиться после сложных переговоров, можем поиграть на приставке в футбол, гонки или файтинги.

Здесь же сотрудники могут собраться после работы, чтобы отдохнуть за партией в «настолки», посмотреть лекции или фильмы на английском, — компания оплачивает для сотрудников доступ к стриминговым сервисам.





А недавно в офисе появилась библиотека — Kufar покупает профессиональную литературу для сотрудников. НR-менеджер Алла Горелик во время перерывов нередко приходит в Pentos как раз за книгами.

— Обычно я общаюсь с сотрудниками за чашкой кофе. Такие перерывы помогают лучше понять, что интересует коллег, обсудить важные события и обменяться впечатлениями. Могу почитать новости, но чаще выбираю профессиональную литературу. Несмотря на то что наш бизнес развивается в онлайне, многие предпочитают бумажные книги электронным. Хорошая бумага, шелест страниц, запах нового издания создают атмосферу, которая помогает обучаться эффективнее, — рассказывает Алла.



Алла Горелик

«Могу заснуть абсолютно везде»

Встречаем в комнате отдыха сейлз-менеджеров Артема Герасименю и Сергея Трепашко. В обеденный перерыв парни не прочь подраться, — виртуально, конечно же.



Артем Герасименя (слева) и Сергей Трепашко

— Я почти весь день на телефоне, говорю с клиентами. Не устаю, но иногда хочется отвлечься. Тогда прихожу сюда поиграть, — рассказывает Артем. — Самые популярные игры — это футбол и файтинги.

Также парень признается, что каждый день старается находить время на дневной сон.

— Во время обеда успеваю не только поесть, но и поспать. Даже краткий сон хорошо помогает восстановить силы и взбодриться. Иногда сплю полчаса, иногда — семь минут. Могу заснуть абсолютно везде — хоть в этом кресле, хоть за столом.

Для интровертов или любителей дневного сна в офисе предусмотрены небольшие переговорные комнаты, в которых можно уединиться, послушать музыку или полностью сосредоточиться на работе.





Замечаем, что многие сотрудники предпочитают работать стоя. Спрашиваем об этом Викторию.

— Сидеть за столом с утра до вечера вредно для спины и сосудов. Поэтому, когда мы въехали в этот офис, закупили специальную ортопедическую мебель, — объясняет девушка. — Она регулируется под любой рост так, чтобы можно было работать и сидя, и стоя. Вначале было непривычно, но сейчас для многих постоять за столом несколько часов в день — абсолютно естественно.





Также сотрудники могут брать на работу питомцев — компания либерально к этому относится. Тем, кто хочет привести в офис животное, нужно соблюсти несколько простых правил: следить за поведением животного, не мешать коллегам и захватить все необходимое, чтобы четвероногому другу тоже было комфортно. Самые частые гости в офисе — британский кот Лондон и йоркширский терьер Печенька.

— Когда я первый раз взяла Лондона на работу, он немного побаивался. Но сейчас освоился и очень уверенно себя чувствует. Ребята всегда рады его видеть, а он рад, когда коллеги играют с ним, — рассказывает Алла Горелик.

Один из главных перерывов в работе каждого офиса связан с ланчем. Интересуемся, как в «Куфаре» устроен обеденный перерыв.

— Каждый может выбрать для обеда то время, которое ему удобно: кто-то привык есть в 12, а кто-то отправляется перекусить ближе к трем часам дня, — рассказывает Виктория. — Ближайшее кафе работает в этом же здании и предлагает скидки работникам компаний-арендаторов.

Летом сотрудники могут отправиться на пикник в ближайший парк или на набережную Свислочи — от офисного центра до реки чуть больше ста метров. Для тех, кто не хочет выходить на улицу, в офисе предусмотрены три кухни. Продукты туда заказывает компания, при этом содержимое холодильников в каждой отличается в зависимости от предпочтений сотрудников.

Многие работники приезжают в офис на велосипедах, которые оставляют на специальной парковке. В пяти минутах от офиса находится велодорожка, поэтому во время обеда желающие могут устраивать велопрогулки.

— Я живу в районе улицы Восточной, поэтому летом лучше транспорта, чем велосипед, для меня нет, — рассказывает бренд-менеджер Лилия Хедина. — Доезжаю примерно за полчаса — выходит даже быстрее, чем на автобусе. Зимой, конечно, выбираю другие способы добраться до офиса — я не такой большой фанат двухколесной езды, чтобы перемещаться так круглый год. Хотя немного жалею, что вы пришли в гости именно сейчас — еще пару недель и похвасталась бы новым велосипедом.



Лилия Хедина

«В свободное время организую вечеринки»

Еще один способ расслабиться и переключиться на другую задачу — придумать, как сделать лучше сам офис или спланировать мероприятие для коллег. Основных корпоративов в компании два: летний и зимний. Но кроме них есть множество небольших праздников, которые организуют сами сотрудники.

— У коллег часто возникают интересные идеи, которые они тут же воплощают в жизнь. Недавно, например, у нас была вечеринка в мексиканском стиле: с костюмами, начос и традиционной пиньятой, — говорит Виктория.

Организацией праздников занимается «Комитет счастья», а украшением офиса — «Комитет красоты». Составы комитетов меняются каждый год, стать их участником можно, если за тебя проголосуют коллеги.

Полина Санцевич — сейлз-менеджер и участник «Комитета счастья». Она планирует и организует для коллег вечеринки и большие корпоративы.

— Мы принципиально не обращаемся к ивент-агентствам, так как нам важно сблизить всех сотрудников. Мы намного лучше подрядчиков знаем, что именно понравится нашим коллегам, — рассказывает Полина. — К тому же участие в комитете помогает расслабиться, отвлечься и создать в офисе по-настоящему классную атмосферу.

Анастасия Марковская уже три года работает специалистом службы поддержки — консультирует пользователей сайта по разным вопросам. Чаще девушка работает из дома, но несколько раз в неделю обязательно приходит в офис, чтобы пообщаться с коллегами. В свободное время она придумывает, как сделать офис для сотрудников еще комфортнее.



Полина Санцевич (слева) и Анастасия Марковская

— То, что я делаю для «Комитета красоты», — это тоже своеобразный отдых, — говорит Анастасия. — Когда ты переключаешься на другую задачу и думаешь, как улучшить пространство, это придает радости и сил. Такие детали, как удобная мебель и красивая посуда, очень сильно влияют на настроение людей в офисе, повышают их продуктивность. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы в офисе было не только комфортно работать, но и комфортно отдыхать.



