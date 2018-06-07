Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей

Ошибка в программном обеспечении Facebook привела к тому, что личные записи 14 млн участников оказались открыты неограниченному кругу пользователей. В сообщении компании отмечается, что в настоящий момент эта ошибка уже исправлена, передает РБК .



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Причиной произошедшего стал сбой в настройках конфиденциальности у ряда пользователей. Их записи система по умолчанию делала доступными для всех, даже если ранее участники ограничивали видимость публикации, открывая ее только для друзей.

Как пояснил глава отделения безопасности Facebook Эрин Иган, ошибка возникла в ходе тестирования новых функций публикаций в соцсети. В Facebook система по умолчанию принимает значения настроек конфиденциальности такими, какими их в последний раз установил пользователь. Когда специалисты тестировали новые возможности публикации фото в открытом доступе, программная ошибка привела к тому, что все новые публикации пользователей оказались открытыми. Иган заверил, что эта проблема уже решена и настройки доступа у пользователей возвращены в то состояние, в каком находились до тестирования. Как сообщает AP, ошибка настроек конфиденциальности отмечалась в период с 18 по 27 мая.

Эта ошибка стала еще одним скандалом в череде проблемных ситуаций, возникших у Facebook в сфере защиты личной информации пользователей. Так, минувшей весной соцсеть оказалась в центре скандала вместе с фирмой Cambridge Analytica, получившей доступ к личным данным пользователей Facebook перед президентскими выборами в США в 2016 году. В распоряжении аналитиков фирмы, работавшей со штабом Трампа, оказались данные почти 90 млн человек. Из-за последовавшего вслед за этим разбирательства стоимость акций Facebook упала, а основателю компании Марку Цукербергу пришлось лично пообещать принять меры по защите персональной информации аккаунтов.

Несмотря на это, в начале июня соцсеть вновь оказалась под шквалом критики из-за передачи данных пользователей китайским производителям смартфонов. Как выяснилось, Facebook заключил соглашения о доступе к персональным данным с как минимум четырьмя китайскими компаниями: Huawei, Lenovo, Oppo и TCL.