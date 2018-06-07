Ученые нашли древнейшие следы на Земле. Но кто их оставил, неизвестно

На юге Китая обнаружены отпечатки конечностей живого существа, оставленные, как полагают, около полумиллиарда лет назад. Два ряда четких следов обнаружила команда археологов из Китая, находка подробно описана в научном журнале Science Advances.



Изображение: Zhe Chen et al. / Science Advances

По оценке исследователей, отпечаткам примерно 546 миллионов лет, они относятся к эдиакарскому периоду. Таким образом, это самые древние отпечатки двусторонне-симметричного животного, известные науке.

Найденные отпечатки оставлены в окаменелостях, которые возникли в природном регионе Три ущелья на реке Янцзы, как считается, 551−541 млн лет назад.

Ученые пока не понимают, было ли животное двуногим или же конечностей у него было больше. Но, по всей вероятности, оно обладало двусторонней симметрией.

Двусторонне-симметричные животные — самая разнообразная категория животных на Земле. Они характеризуются парными придатками или конечностями и осью симметрии. Следы относятся к периоду, когда, как полагают, на нашей планете только начали появляться первые животные.

«В прошлом удавалось идентифицировать следы, оставленные от 530 до 540 миллионов лет назад. Новые находки могут оказаться старше их на 10 миллионов лет», — заявил в интервью «Ассошиэйтед пресс» соавтор исследования Чжэнь Чэнь.

«По меньшей мере три категории животных имеют парные конечности. Это членистоногие, например пчелы; аннелиды, такие как кольчатые черви; и тетраподы, например, люди. Это мог был артропод или аннелид, или кто-то из их предков», — говорит он.

Судя по следам, животное время от времени делало остановки, на что указывают соответствующие пути движения углубления в грунте — возможно, в поисках пищи.