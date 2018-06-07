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Мошенники вымогали деньги через фальшивые интернет-опросы. Были "ловушки" и для белорусов

08.06.2018 11:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Group-IB выявила новую мошенническую сеть, насчитывающую два десятка сайтов, маскирующихся под государственные онлайн-сервисы. Некоторые из них были ориентированы на пользователей из Беларуси.

Мошенники вымогали деньги через фальшивые интернет-опросы. Были "ловушки" и для белорусов
Изображение: uıɐɾ ʞ ʇɐɯɐs / flickr.com

Злоумышленники создали шесть идентичных фальшивых сайтов программы «Развитие регионов», на которых посетителям обещали выплатить от 65 000 российских рублей (около 2 000 белорусских) за ответы на интерактивный опрос о необходимости реформирования ЖКХ, сферы образования и здравоохранения.

Мошенническая схема была таргетирована под конкретного пользователя: программа по IP определяла местонахождение посетителя сайта, в зависимости от чего менялся контент и оформление ресурса. Например, для жителей российской столицы в шапке опроса упоминается Москва и Московская область, а для жителей Винницкой области сайт стилизован под цвета украинского флага.

Мошенники вымогали деньги через фальшивые интернет-опросы. Были "ловушки" и для белорусов
Изображение: group-ib.ru
Мошенники вымогали деньги через фальшивые интернет-опросы. Были "ловушки" и для белорусов
Изображение: group-ib.ru

Даже ответив на вопросы, пользователи не могли получить свое вознаграждение из-за якобы неактивированного аккаунта. Активация была платной и стоила 170 российских рублей (5,4 белорусских). Мошенники ссылались на выдуманный документ и предлагали провести оплату через несуществующий банк Евразийского экономического союза.

Мошенники вымогали деньги через фальшивые интернет-опросы. Были "ловушки" и для белорусов
Изображение: group-ib.ru

Оплатив активацию аккаунта, «активный гражданин» вновь не мог получить свой выигрыш — мошенники раскручивали его на новые и новые расходы. «Прейскурант» выглядел так:

  1. Заверение реквизитов для получения средств — 350 руб.
  2. Внесение данных опроса в единый реестр — 420 руб.
  3. Комиссия информационной системы — 564 руб.
  4. Оплата страховки перевода — 630 руб.
  5. Регистрация выплаты в управляющем департаменте — 710 руб.
  6. Активация цифровой подписи — 850 руб.
  7. Согласование перевода со службой безопасности — 975 руб.
  8. Регистрация цифровой подписи — 1190 руб.
  9. Оплата услуги — моментальный перевод — 1280 руб.
  10. Подключение шифрованной линии связи — 1730 руб.

В общей сложности пользователи могли заплатить 8869 российских рублей (около 285 белорусских рублей), чтобы получить обещанное мошенниками вознаграждение.

Несмотря на незначительный срок работы новых сайтов — от месяца до двух — специалисты Group-IB отмечают масштаб, с которым действовали злоумышленники: у них были «заготовки» с стилистикой и контентом под различные регионы России, Украины, Беларуси и Казахстана. Распространение ссылок на мошеннические сайты происходило через спам-рассылку и рекламу: в среднем каждый из сайтов ежемесячно посещали от 4 500 до 35 000 человек. Всего за месяц фейковые ресурсы суммарно посетили порядка 300 000 человек.

Для того, чтобы не попасться на подобные мошеннические акции, в Group-IB предупреждают: если вам обещают крупный выигрыш при условии перевода небольшой суммы, не поддавайтесь на провокацию и не переводите деньги. Не оставляйте на подозрительных сайтах, предлагающих легкие способы обогащения, данные своих банковских карт, логины и пароли.

 
 
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Компания Group-IB выявила новую мошенническую сеть, насчитывающую два десятка сайтов, маскирующихся под государственные онлайн-сервисы. Некоторые из них были...
 
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