Белорусские военные показали дрон с гранатометом

Белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали ударный беспилотник. На ролик телекомпании ВоенТВ обратил внимание Defence Blog, передает Lenta.ru .



Изображение: ВоенТВ Беларуси / youtube.com

Предположительно, дрон оснащен советской реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 «Аглень», предназначенной для уничтожения бронетехники и пехоты противника.

РПГ-26 «Аглень» на расстоянии порядка 100 метров способен пробивать броню толщиной 440 миллиметров, бетонную стену толщиной до одного метра и кирпичную кладку толщиной до 1,5 метра. The Popular Mechanics отмечает, что такая граната могла бы поразить верхнюю и тыловую части основного американского танка M1 Abrams.