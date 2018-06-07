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Белорусские военные показали дрон с гранатометом

08.06.2018 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали ударный беспилотник. На ролик телекомпании ВоенТВ обратил внимание Defence Blog, передает Lenta.ru.

Белорусские военные показали дрон с гранатометом
Изображение: ВоенТВ Беларуси / youtube.com

Предположительно, дрон оснащен советской реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 «Аглень», предназначенной для уничтожения бронетехники и пехоты противника. 

РПГ-26 «Аглень» на расстоянии порядка 100 метров способен пробивать броню толщиной 440 миллиметров, бетонную стену толщиной до одного метра и кирпичную кладку толщиной до 1,5 метра. The Popular Mechanics отмечает, что такая граната могла бы поразить верхнюю и тыловую части основного американского танка M1 Abrams.

 
 
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Белорусские военные в ходе учений на полигоне Лосвидо в Витебской области показали ударный беспилотник. На ролик телекомпании ВоенТВ обратил внимание Defence Blog,...
 
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