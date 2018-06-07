МТС рассказал, как домашний роутер может подписаться на платную услугу

Абонент МТС Кирилл не заметил, как появилась платная подписка на его SIM-карте, установленной в домашнем 4G-роутере. Представители оператора пояснили: по их данным, абонент сам согласился на услугу через одно из устройств, подключенных к роутеру через Wi-Fi.



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— Моя SIM-карта стоит в модеме, который раздает Wi-Fi по дому. Каждый месяц я плачу фиксированную сумму, — рассказал 42.TUT.BY Кирилл. — Один раз деньги закончились раньше расчетного периода. Зашел в свой кабинет — оказалось подключены две платные услуги. Если бы не это, я бы и не знал, что у меня что-то подключено.

Мужчина обратился в салон оператора, услуги ему отключили, а деньги вернули.

По закону, чтобы подключить платную интернет-подписку, абонент должен как-то выразить согласие. Кирилл уверен, что никакого согласия на услуги он не давал. Оператор изучил его случай и пришел к выводу, что согласие все-таки было.

«Роутер — устройство, которое „раздает“ интернет на другое оборудование — телефоны, планшеты, компьютеры и так далее. Именно с одного из таких устройств были подключены интернет-подписки в случае Кирилла, — объяснили в пресс-службе МТС. — Мы проверили процедуру осуществления подписок — она прошла согласно всем правилам: абонент выразил свое согласие, поставив галочку в специальной графе. Когда Кирилл обратился в офис, мы, увидели, что он осуществил подписку, но просмотрел контент только по одной из них. В связи с этим мы пошли навстречу абоненту и вернули деньги».

Большинство интернет-подписок предлагают платный доступ к файлам, играм, видео или музыке через специальные сайты. Стоят такие услуги от 20 до 40 копеек в сутки. В Сети есть множество жалоб от людей, которые не заметили интернет-подписку и заплатили по итогу месяца большую сумму, чем рассчитывали.





«Мы хотим напомнить, что подключение интернет-подписок происходит, когда пользователи видят рекламные материалы (например баннеры) на тематических сайтах, — пишет оператор. — После клика на баннер происходит переход на страницу услуги. Для того чтобы воспользоваться услугой, абоненту необходимо выполнить два обязательных действия:

1. Поставить галочку в чек-боксе — окне с текстом „Я согласен с правилами предоставления услуги“ — тем самым подтверждая, что он ознакомлен и согласен с установленными правилами. Ссылка на правила размещена на той же странице. Если абонент не желает воспользоваться услугой, необходимо покинуть страницу или воспользоваться кнопкой „Выйти/Назад“.

2. Нажать на кнопку „Смотреть“, которая появится после проставления галочки в чек-боксе. Нажатие кнопки „Смотреть/Слушать“ означает подключение к соответствующему сервису. На этой же странице размещена полная информация об услуге: правила оказания и отписки, стоимость, знак возрастной категории.

Без этих двух действий абонент не получит доступ к ресурсу. При успешном подключении услуги абонент сможет просматривать тематический контент. Для того чтобы узнать о наличии платных услуг и о том, как их отключить, обращайтесь в контактный центр МТС по бесплатному номеру 0890».