Лидеры бизнеса обсудят ключевые темы индустрии ИТ на SAP Форуме в Минске 14 июня

Лидеры бизнеса Беларуси и стран СНГ соберутся 14 июня на одном из самых значимых ИТ-событий года в Беларуси – SAP Форуме в Минске, чтобы обменяться опытом построения цифровых компаний. Узнать и увидеть больше по актуальным темам цифровой трансформации белорусскому бизнесу помогут ключевые эксперты SAP и клиенты компании, успешно прошедшие путь трансформации.

На форуме: пресс-конференция с директором представительства SAP СНГ в Республике Беларусь Ильей Шулипиным, подписание нескольких меморандумов и соглашений, выставочные стенды с инновационными сценариями цифровой трансформации в крупнейших компаниях Беларуси и стран СНГ.

В рамках 9 параллельных сессий прозвучат более 60 актуальных докладов, в том числе:

Цифровая трансформация и использование HANA как платформы для разработки собственных решений. Среди выступающих – представители компаний «Атлант М» и ОАО «Мозырский НПЗ»;

и использование HANA как платформы для разработки собственных решений. Среди выступающих – представители компаний и Управление персоналом и безопасность на предприятии;

и безопасность на предприятии; Финансы. Цифровые технологии в банковском секторе;

Цифровые технологии в банковском секторе; Логистика, в том числе, совместное решение SAP и «Яндекс» по оптимизации городской доставки . Цифровая трансформация логистики нефти и нефтепродуктов, использование блокчейн при продаже труб;

в том числе, совместное решение SAP и «Яндекс» по оптимизации городской доставки Цифровая трансформация логистики нефти и нефтепродуктов, использование блокчейн при продаже труб; Производство и управление активами. SAP S/4HANA и использование возможностей SAP для реализации концепции «Цифрового двойника»;

SAP S/4HANA и использование возможностей SAP для реализации концепции «Цифрового двойника»; Информационная безопасность. Требования белорусского законодательства. Опыт создания комплексной системы информационной безопасности в стране. GDPR для Белорусских предприятий.