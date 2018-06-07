"Это серьезный удар". В Беларуси готовят закон, который сделает полеты дронов еще сложнее

Купить квадрокоптер сейчас можно в любом магазине гаджетов. Но «летать» с ним легально очень сложно из-за множества правил и ограничений. 42.TUT.BY вместе с представителем Белорусской федерации беспилотной авиации разобрался, где и как сейчас можно летать, не нарушая закон, и какие изменения ждут владельцев дронов в ближайшее время.

Где можно летать? По теперешним правилам, летать можно везде, кроме «зон, запрещенных для использования авиамоделей, без согласования». Сейчас таких зон 256, в том числе отдельные районы Минска и крупных городов и приграничные территории.

Все эти зоны нанесены на Google Maps и публичную кадастровую карту . Если вы хотите летать над «запретными» зонами, нужно согласовать полет с теми, в чьем ведомстве находятся эти объекты.

Как можно летать? Подниматься можно на высоту не больше ста метров. Устройство должно быть в пределах вашей прямой видимости (обычно это значит не дальше 500 метров). На дроны массой более 0,5 килограмма обязательно нужно нанести маркировку — специальную наклейку, устойчивую к атмосферным воздействиям. На ней должны быть фамилия, имя и отчество владельца и его адрес или же название и адрес организации, которой принадлежит устройство. Большинство любительских дронов работают на частоте 2,4 Гц с плотностью эквивалентной изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ) от 10 мВт и до 100 мВт. По закону , чтобы пользоваться этими частотами, нужно вступить в Белорусскую федерацию беспилотной авиации и поставить на учет свою авиамодель. Вступительный и годовой взносы составляют одну базовую величину (сейчас это 24,5 рубля). — Федерация не является контролирующим органом, членство мы никому не навязываем, — говорит Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации. — Мы рекомендуем: если хотите пользоваться частотой — желательно вступить. Правда, в федерацию вступили далеко не все любители дронов. Сейчас в федерации около 200 участников, всего же, по оценкам специалиста, в Беларуси около трех тысяч любительских устройств.

А снимать можно? Съемка фото и видео — главная функция большинства дронов. Правда, и здесь есть свои правила. Чтобы снимать с воздуха, владелец дрона должен получить разрешение Генерального штаба Вооруженных Сил, а после показать весь отснятый материал. Съемку в Минске и на массовых мероприятиях нужно согласовать также со Службой безопасности президента. По словам представителя федерации, много времени на эти согласования не уходит. Правда, показать весь отснятый материал может быть не так просто: некоторые дроны делают тысячи фотографий или снимают видео высокого качества — приходится передавать огромные объемы информации. Прямые трансляции эта норма делает невозможными. — Сейчас это болезненная тема, — отмечает Глеб Бондарик. — Мы видим такое решение: разделить республику на несколько зон. Красная зона — закрытые для съемки территории, например, атомная электростанция. Желтые зоны — те, для съемки на которых нужно согласование, в том числе в Генеральном штабе. И какие-то зоны зеленые — где можно летать без согласований.

А через границу как везти? На границе с квадрокоптером могут быть сложности. Если гаджет отнесут к беспилотным летательным аппаратам, для его перемещения через границу понадобятся разрешения Госкомвоенпрома и БелГИЭ. При ввозе их нужно декларировать для таможни. Правда, иногда при ввозе больших партий таможенники оформляют дроны как видеокамеры. — Это парадоксальная ситуация. Если вывозишь один — это беспилотник, а если ввозишь двадцать штук и растамаживаешь — видеокамера. Все потому, что устройство неделимое — и беспилотник, и камера. Оформляют его по тому пункту правил, по которому выше налог.

Это всё? Нет. В мае 2018 года Национальное собрание приняло новую редакцию Воздушного кодекса. Документ еще не прошел все этапы утверждения и не вступил в силу. Глеб Бондарик принимал участие в его разработке и получил копию документа до его публикации. Сложностей у владельцев дронов станет еще больше. Документ, который сделает обязательным новый Воздушный кодекс, — сертификат эксплуатанта. Получать этот документ нужно будет тем, кто планирует коммерческое использование дронов. Масса устройства в кодексе не уточняется — по умолчанию под эту норму попадут все владельцы дронов, которые как-то на них зарабатывают. Сейчас такой сертификат получают только коммерческие авиакомпании. Для него нужно собрать длинный список документов, в том числе данные о летном составе и инженерно-техническом персонале, сведения об их медицинском освидетельствовании и допусках к выполнению полетов. — Это сравнимо с тем, как если бы вы купили бы себе вертолет, — отмечает специалист. — Согласитесь, для беспилотника на 1,5 килограмма это не имеет смысла. Еще одно нововведение — обязательная сертификация дронов массой от 7 килограммов (большинство любительских устройств в эту категорию не попадает). Это платная процедура, во время которой устройство проверяют на соответствие авиационными правилам и другим нормам. Если все в порядке, устройство получит сертификат типа или сертификат экземпляра.

Зачем такие сложности? «Для снижения уровня риска нанесения ущерба», — говорится в пояснении к новому Воздушному кодексу. «К факторам, оказывающим наиболее сильное влияние на безопасность и эффективность применения БЛА, относятся разрушение БЛА при столкновении с землей; нанесение вреда жизни и здоровью людей или их имуществу, находящемуся на земле; столкновение в воздухе с другими летательными аппаратами. <…> Чем больше взлетная масса и скорость БЛА, тем больший вред он может принести при падении и тем жестче требования должны быть к БЛА», — пишут составители документа. Представитель федерации критикует эту норму. В большинстве других стран сертифицировать нужно только устройства тяжелее 30 кг — эта цифра гораздо больше, чем белорусские 7 кг. — Прямого соотношения веса и безопасности не существует. Надо понимать, что обязательная сертификация на безопасность влияет косвенно, — уверен Глеб Бондарик. — Это ситуация абсолютно парадоксальная: в Беларуси одна-единственная сертификационная лаборатория и находится она в ведомстве Госвоенпрома. Госвоенпром ввел эту сертификацию в Кодекс и сам же ее проведет. Новый Воздушный кодекс еще не опубликован и не вступил в силу. Специалист с нетерпением ждет, когда новый документ опубликуют. После этого обновятся авиационные правила — в них подробно опишут процедуры получения новых сертификатов. — Мы как федерация боролись с этим, как только могли. Эти две бюрократические процедуры отбросили развитие беспилотной авиации далеко назад, это очень серьезный удар, — признает Глеб Бондарик.