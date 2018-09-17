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В России разработана подлодка, вооруженная 80 ракетами
08.06.2018 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Новая российская атомная подлодка пятого поколения класса «Хаски», водоизмещением десять тысяч тонн, будет способна нести 80 ракет,
По сведениям издания, подлодка будет оснащена двадцатью установками вертикального пуска. В шахты смогут помещаться не только баллистические ракеты, но и крылатые (после соответствующего переоборудования). В каждой шахте разместится по четыре ракеты, всего — более 80 ракет.
Китайские журналисты пишут, что объем подводного водоизмещения судна составит около 10 тысяч тонн. Ранее российская сторона приводила цифру в 6 тысяч тонн, однако она характеризовала надводное водоизмещение.
Подробности этого проекта неизвестны, разработка засекречена. В 2017 году главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев
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Новая российская атомная подлодка пятого поколения класса «Хаски», водоизмещением десять тысяч тонн, будет способна нести 80 ракет, утверждает китайское...
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