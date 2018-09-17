В России разработана подлодка, вооруженная 80 ракетами

Новая российская атомная подлодка пятого поколения класса «Хаски», водоизмещением десять тысяч тонн, будет способна нести 80 ракет, утверждает китайское информационное агентство «Цзиньжи тоутяо».



Возможный облик «Хаски». Фото: Naked Science

По сведениям издания, подлодка будет оснащена двадцатью установками вертикального пуска. В шахты смогут помещаться не только баллистические ракеты, но и крылатые (после соответствующего переоборудования). В каждой шахте разместится по четыре ракеты, всего — более 80 ракет.

Китайские журналисты пишут, что объем подводного водоизмещения судна составит около 10 тысяч тонн. Ранее российская сторона приводила цифру в 6 тысяч тонн, однако она характеризовала надводное водоизмещение.

Подробности этого проекта неизвестны, разработка засекречена. В 2017 году главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заявлял , что все проектные работы для атомной подводной лодки пятого поколения «Хаски» будут завершены к концу текущего года, а производство первых субмарин начнется в 2020 году. Особенно опасна в арсенале «Хаски» гиперзвуковая ракета «Циркон», развивающая скорость 6 чисел Маха и способная преодолевать системы ПВО.