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В России разработана подлодка, вооруженная 80 ракетами

08.06.2018 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новая российская атомная подлодка пятого поколения класса «Хаски», водоизмещением десять тысяч тонн, будет способна нести 80 ракет, утверждает китайское информационное агентство «Цзиньжи тоутяо».

В России разработана подлодка, вооруженная 80 ракетами
Возможный облик «Хаски». Фото: Naked Science

По сведениям издания, подлодка будет оснащена двадцатью установками вертикального пуска. В шахты смогут помещаться не только баллистические ракеты, но и крылатые (после соответствующего переоборудования). В каждой шахте разместится по четыре ракеты, всего — более 80 ракет.

Китайские журналисты пишут, что объем подводного водоизмещения судна составит около 10 тысяч тонн. Ранее российская сторона приводила цифру в 6 тысяч тонн, однако она характеризовала надводное водоизмещение.

Подробности этого проекта неизвестны, разработка засекречена. В 2017 году главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев заявлял, что все проектные работы для атомной подводной лодки пятого поколения «Хаски» будут завершены к концу текущего года, а производство первых субмарин начнется в 2020 году. Особенно опасна в арсенале «Хаски» гиперзвуковая ракета «Циркон», развивающая скорость 6 чисел Маха и способная преодолевать системы ПВО.

 
 
Ссылка на источник 24
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Новая российская атомная подлодка пятого поколения класса «Хаски», водоизмещением десять тысяч тонн, будет способна нести 80 ракет, утверждает китайское...
 
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