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Советское оружие блока НАТО

09.06.2018 08:08 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В СССР конструкторы умели создавать надежное и недорогое оружие, которое могло служить годами и не требовало больших затрат на содержание. Поэтому неудивительно, что оно ценится не только бывшими союзниками, но и противниками советского государства. 42.TUT.BY выбрал пять самых эффективных образцов вооружений, которые достались НАТО в наследство от СССР.

Истребитель МиГ-29

Это легкий фронтовой истребитель появился к финалу холодной войны в конце 1980-х, став символом коммунистической угрозы. На момент создания некоторые его характеристики были непревзойденными, например, маневренность. Самолет имеет тяговооруженность больше единицы, то есть тяга двигателя превышает вес самолета.

Советское оружие блока НАТО
МиГ-29 ВВС Польши. Фото: factmil.com

Это означает, что с работающим двигателем истребитель может «стоять на хвосте», и даже набирать высоту с ускорением. Впервые МиГ-29 был показан на авиасалоне в Фарнборо в 1988 году. Этот самолет высоко оценили летчики бундесвера, которые познакомились с ним после объединения двух Германий -МиГ-29 стояли на вооружении ГДР. Один из них — Карл Шоррет — так отозвался о нем: «Мечта любого пилота».

МиГ-29 вооружен различными ракетами класса «воздух-воздух» и скорострельной пушкой ГШ-301 калибра 30 мм. В зависимости от модификации может применять и боеприпасы класса «воздух-земля». Сегодня этот истребитель состоит на вооружении Польши (26 МиГ-29А и 6 МиГ-29УБ), Болгарии (12 МиГ-29А и 4 МиГ-29УБ) и Словакии (10 МиГ-29АС, 2 МиГ-29УБС).

Т-72

Невысокий, хорошо защищенный с мощным оружием и экипажем всего в три человека, Т-72 был олицетворением советской военной мощи. Способный выдерживать даже варварские условия эксплуатации, этот танк до сих пользуется уважением военных по всему миру. Благодаря таким качествам, Т-72 стал самым массовым танком второго поколения. Эта машина состоит на вооружении следующих стран НАТО: Словакии, Словении, Болгарии, Польши, Чехии и Венгрии.

Советское оружие блока НАТО
Т-72М4 CZ. Фото: ru-armor.livejournal.com

Некоторые из эти стран разработали собственные модификации этого танка, например, у чешских военных на вооружении имеется Т-72М4 CZ, который оснащен итальянской системой управления огнем TURMS-T компании Officine Galileo. Благодаря новой СУО, танк имеет эффективную дальность стрельбы на ходу 2000 м и 4000 м дальность обнаружения цели ночью. Еще чехи разработали для своего танка новые снаряды APFSDS (бронебойный оперенный снаряд с отделяющимися ведущими частями) с вольфрамовым сердечником. Поставили израильский двигатель мощностью 1000 л.с. и американскую трансмиссию.

Советское оружие блока НАТО
Фото: wikimedia.org

Польская модификация Т-72 называется PT-91 «Twardy», а Словения располагает югославским вариантом Т-72М. который обозначается как М-84.

Ми-24

Еще один танк, только летающий. В зависимости от модификации вертолет может нести разнообразное вооружение: 23-мм двухствольная пушка ГШ-23Л, 16 противотанковых ракет «Штурм-В», 4 блока неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 80 (80 штук) и четыре блока НАР калибра 122 (20 шт.). Известен факт, когда вертолет Ми-24 В сбил истребитель Phantom в ходе ирано-иракской войны.

Советское оружие блока НАТО
Фото: 22−91.ru

Конечную оценку вертолету дал старший унтер-офицер Джефф Стейтон, налетавший на «двадцатьчетверке» не один десяток часов: «Он вынослив, как трактор. Поставьте его в сарай на год, затем зарядите батареи, и сможете сразу лететь. С нашими вертолетами так не получится. Он идет гладко, так же, как старый „Кадиллак“ 1962 года. Смажьте хорошенько и можете лететь на нем сотни часов». Эти вертолеты стоят на вооружении армий Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии.

ЗРК «Куб»

«Куб» был принят на вооружение советской армии еще в 1967 году и его времена уже уходят. Хотя несколько стран НАТО продолжают сохранять его на вооружении: Болгария, Польша, Чехия и Венгрия.

Советское оружие блока НАТО
Чешский ЗЗРК 2К12 «Куб» с зенитной управляемой системой Aspide 2000. Фото: topwar.ru

Последние две страны сейчас активно ищут замену этим старым советским самоходным зенитным ракетным комплексам средней дальности. Технические характеристики комплекса «Куб» обеспечивали обнаружение воздушных целей на дальностях до 65 км и их обстрел на дистанциях от 4,5 до 23,5 км и в диапазоне высот до 14000 м.

Иностранных военных не устраивает, что «Куб» не имеет возможности одновременно поражать сразу несколько воздушных целей. Кстати, в 2011 году чешские оружейники показывали модернизированный вариант «Куба» с итальянскими зенитными ракетами Арspide 2000.

2С1 «Гвоздика»

2С1 «Гвоздика» — настоящий бестселлер среди дешевых и эффективных САУ. Эта самоходная 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» отличается замечательной маневренностью, позволяющей ей действовать совместно с БМП и БТР, к тому же САУ неплохо плавает. Бронирование САУ 2С1 обеспечивает противопульную и противоосколочную защиту экипажа. Толщина листов корпуса и башни достигает 20 мм
Максимальная скорость движения на шестой передаче может достигать 61,5 км/ч.

Советское оружие блока НАТО
Model 89 — румынская модификация 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика. Фото: wikimedia.org

Максимальная скорость движения задним ходом — до до 6,3 км/ч, на плаву — 4,5 км/ч.
При необходимости самоходка может бить прямой наводкой, и в ее боекомплект входят кумулятивные снаряды для борьбы с танками. Невращающиеся кумулятивные снаряды 3БК6 и 3БК13 пробивают 400 и 460 мм гомогенной броневой стали. Эти САУ до сих пор находятся на вооружении Польши, Болгарии. Хорватии и Румынии

 
 
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В СССР конструкторы умели создавать надежное и недорогое оружие, которое могло служить годами и не требовало больших затрат на содержание. Поэтому...
 
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