Советское оружие блока НАТО

В СССР конструкторы умели создавать надежное и недорогое оружие, которое могло служить годами и не требовало больших затрат на содержание. Поэтому неудивительно, что оно ценится не только бывшими союзниками, но и противниками советского государства. 42.TUT.BY выбрал пять самых эффективных образцов вооружений, которые достались НАТО в наследство от СССР.

Истребитель МиГ-29

Это легкий фронтовой истребитель появился к финалу холодной войны в конце 1980-х, став символом коммунистической угрозы. На момент создания некоторые его характеристики были непревзойденными, например, маневренность. Самолет имеет тяговооруженность больше единицы, то есть тяга двигателя превышает вес самолета.



МиГ-29 ВВС Польши. Фото: factmil.com

Это означает, что с работающим двигателем истребитель может «стоять на хвосте», и даже набирать высоту с ускорением. Впервые МиГ-29 был показан на авиасалоне в Фарнборо в 1988 году. Этот самолет высоко оценили летчики бундесвера, которые познакомились с ним после объединения двух Германий -МиГ-29 стояли на вооружении ГДР. Один из них — Карл Шоррет — так отозвался о нем: «Мечта любого пилота».

МиГ-29 вооружен различными ракетами класса «воздух-воздух» и скорострельной пушкой ГШ-301 калибра 30 мм. В зависимости от модификации может применять и боеприпасы класса «воздух-земля». Сегодня этот истребитель состоит на вооружении Польши (26 МиГ-29А и 6 МиГ-29УБ), Болгарии (12 МиГ-29А и 4 МиГ-29УБ) и Словакии (10 МиГ-29АС, 2 МиГ-29УБС).

Т-72

Невысокий, хорошо защищенный с мощным оружием и экипажем всего в три человека, Т-72 был олицетворением советской военной мощи. Способный выдерживать даже варварские условия эксплуатации, этот танк до сих пользуется уважением военных по всему миру. Благодаря таким качествам, Т-72 стал самым массовым танком второго поколения. Эта машина состоит на вооружении следующих стран НАТО: Словакии, Словении, Болгарии, Польши, Чехии и Венгрии.



Т-72М4 CZ. Фото: ru-armor.livejournal.com

Некоторые из эти стран разработали собственные модификации этого танка, например, у чешских военных на вооружении имеется Т-72М4 CZ, который оснащен итальянской системой управления огнем TURMS-T компании Officine Galileo. Благодаря новой СУО, танк имеет эффективную дальность стрельбы на ходу 2000 м и 4000 м дальность обнаружения цели ночью. Еще чехи разработали для своего танка новые снаряды APFSDS (бронебойный оперенный снаряд с отделяющимися ведущими частями) с вольфрамовым сердечником. Поставили израильский двигатель мощностью 1000 л.с. и американскую трансмиссию.



Фото: wikimedia.org

Польская модификация Т-72 называется PT-91 «Twardy», а Словения располагает югославским вариантом Т-72М. который обозначается как М-84.

Ми-24

Еще один танк, только летающий. В зависимости от модификации вертолет может нести разнообразное вооружение: 23-мм двухствольная пушка ГШ-23Л, 16 противотанковых ракет «Штурм-В», 4 блока неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 80 (80 штук) и четыре блока НАР калибра 122 (20 шт.). Известен факт, когда вертолет Ми-24 В сбил истребитель Phantom в ходе ирано-иракской войны.



Фото: 22−91.ru

Конечную оценку вертолету дал старший унтер-офицер Джефф Стейтон, налетавший на «двадцатьчетверке» не один десяток часов: «Он вынослив, как трактор. Поставьте его в сарай на год, затем зарядите батареи, и сможете сразу лететь. С нашими вертолетами так не получится. Он идет гладко, так же, как старый „Кадиллак“ 1962 года. Смажьте хорошенько и можете лететь на нем сотни часов». Эти вертолеты стоят на вооружении армий Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии.

ЗРК «Куб»

«Куб» был принят на вооружение советской армии еще в 1967 году и его времена уже уходят. Хотя несколько стран НАТО продолжают сохранять его на вооружении: Болгария, Польша, Чехия и Венгрия .



Чешский ЗЗРК 2К12 «Куб» с зенитной управляемой системой Aspide 2000. Фото: topwar.ru

Последние две страны сейчас активно ищут замену этим старым советским самоходным зенитным ракетным комплексам средней дальности. Технические характеристики комплекса «Куб» обеспечивали обнаружение воздушных целей на дальностях до 65 км и их обстрел на дистанциях от 4,5 до 23,5 км и в диапазоне высот до 14000 м.

Иностранных военных не устраивает, что «Куб» не имеет возможности одновременно поражать сразу несколько воздушных целей. Кстати, в 2011 году чешские оружейники показывали модернизированный вариант «Куба» с итальянскими зенитными ракетами Арspide 2000.

2С1 «Гвоздика»

2С1 «Гвоздика» — настоящий бестселлер среди дешевых и эффективных САУ. Эта самоходная 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» отличается замечательной маневренностью, позволяющей ей действовать совместно с БМП и БТР, к тому же САУ неплохо плавает. Бронирование САУ 2С1 обеспечивает противопульную и противоосколочную защиту экипажа. Толщина листов корпуса и башни достигает 20 мм

Максимальная скорость движения на шестой передаче может достигать 61,5 км/ч.



Model 89 — румынская модификация 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика. Фото: wikimedia.org

Максимальная скорость движения задним ходом — до до 6,3 км/ч, на плаву — 4,5 км/ч.

При необходимости самоходка может бить прямой наводкой, и в ее боекомплект входят кумулятивные снаряды для борьбы с танками. Невращающиеся кумулятивные снаряды 3БК6 и 3БК13 пробивают 400 и 460 мм гомогенной броневой стали. Эти САУ до сих пор находятся на вооружении Польши, Болгарии. Хорватии и Румынии