ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском наблюдали серебристые облака. Возможно, их увидите и вы

09.06.2018 13:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ночь на 9 июня белорусы могли наблюдать в северной части неба необычное атмосферное явление — серебристые облака. Из-за особенностей своей природы облака светились в сумерках.

Под Минском наблюдали серебристые облака. Возможно, их увидите и вы
Фото: astroromantics.by

Облака заметили любители астрономии из сообщества Astroromantics. Наблюдать необычное явление можно было в Минском районе рядом с поселком Привольный около 2.00.

Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление, это одни из самых высоких облаков на нашей планете. Они крайне разреженные и образуются в мезосфере на высоте 76−85 км над поверхностью Земли. Природа их появления пока не изучена до конца.

Под Минском наблюдали серебристые облака. Возможно, их увидите и вы
Фото: astroromantics.by
Под Минском наблюдали серебристые облака. Возможно, их увидите и вы
Фото: astroromantics.by

Эти облака состоят из ледяных кристаллов, которые отражают солнечный свет. Из-за большой высоты и удаленности от нас серебристые облака даже ночью освещены прямыми лучами солнца. Благодаря этому кажется, будто они светятся в сумерках.

«Оптическая плотность мезосферных облаков ничтожна, и через них зачастую проглядывают звёзды. Неудивительно, что эти облака наблюдаются преимущественно в самые короткие ночи в высоких широтах: именно при таких условиях, когда солнце заходит ненадолго и недалеко за горизонт, можно наблюдать объекты в мезосфере», — пишут любители астрономии.

Обычно серебристые облака формируются летом, когда мезосфера насыщается паром, поднимающимся из тропосферы. В наших широтах чаще всего серебристые облака можно наблюдать с последних десяти дней июня до второй декады июля. Обычно они появляются несколько дней подряд, поэтому в ближайшие ночи есть смысл внимательно смотреть на небо.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 9 июня белорусы могли наблюдать в северной части неба необычное атмосферное явление — серебристые облака. Из-за особенностей своей природы облака...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Советское оружие блока НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Радзiма

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика