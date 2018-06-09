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пять танков будущего, которые могут изменить поле боя

10.06.2018 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Танки по-прежнему остаются главным аргументом пехоты на поле боя. При грамотной тактике применения и прикрытии пехотой танк превращается в неприступную крепость и отличный таран для обороны противника. Современные конфликты заставляют менять тактику применения танков, а также побуждают инженеров вносить изменения в конструкцию боевых машин.

42.TUT.BY выбрал пять танков, которые показывают различное видение инженеров и военных того, каким будет танк будущего. Некоторые из этих машин все еще не вышли из стадии прототипов, другие уже вовсю испытываются в войсках.

 
 
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Танки по-прежнему остаются главным аргументом пехоты на поле боя. При грамотной тактике применения и прикрытии пехотой танк превращается в неприступную...
 
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