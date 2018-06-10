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В России испытывают новую боевую машину "Басурманин"
11.06.2018 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Минобороны России завершает испытания модернизированной боевой машины пехоты шифр «Басурманин»,
Машина получила боевой модуль, заимствованный у БТР-82А. Это бронированная башня с пушкой, пулеметом и набором дымовых гранатометов. Основное вооружение — автоматическое скорострельное орудие 2А72 калибра 30 мм. Вспомогательное — пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Новый модуль можно применять против легкобронированной техники и низколетящих целей — вертолетов и беспилотников.
Модернизированные БМП-1 сохраняют штатный корпус, силовую установку и ходовую часть. Эти элементы имеют жизненный цикл в 30−40 лет.
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Минобороны России завершает испытания модернизированной боевой машины пехоты шифр «Басурманин», сообщают «Известия». Новинка создана на базе БМП-1,...
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