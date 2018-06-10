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В Глубоком разработали приложение для смартфонов с расписанием местного транспорта
11.06.2018 11:07 — Новости Hi-Tech | Tut.by
Жители и гости Глубокого теперь могут узнать
Программа проста и пока имеет два режима: можно узнать расписание необходимого маршрута, а также посмотреть, во сколько отправляется ближайший автобус на определенную остановку. Все работает в ручном режиме, не понадобится даже GPS.
Чтобы воспользоваться программой, потребуется смартфон с операционной системой Android версии не ниже 4.1, в дальнейшем разработчик не исключает портирование приложения на iOS.
Полезное приложение для глубочан создал программист Андрей Храповицкий.
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Программа проста и пока имеет два режима: можно узнать расписание необходимого маршрута, а также посмотреть, во сколько отправляется ближайший автобус на...
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