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В Глубоком разработали приложение для смартфонов с расписанием местного транспорта

11.06.2018 11:07 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Жители и гости Глубокого теперь могут узнать расписание городских автобусов при помощи смартфона — появилось специальное приложение для Android.


Программа проста и пока имеет два режима: можно узнать расписание необходимого маршрута, а также посмотреть, во сколько отправляется ближайший автобус на определенную остановку. Все работает в ручном режиме, не понадобится даже GPS.

Чтобы воспользоваться программой, потребуется смартфон с операционной системой Android версии не ниже 4.1, в дальнейшем разработчик не исключает портирование приложения на iOS.

Полезное приложение для глубочан создал программист Андрей Храповицкий.

 
 
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Программа проста и пока имеет два режима: можно узнать расписание необходимого маршрута, а также посмотреть, во сколько отправляется ближайший автобус на...
 
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