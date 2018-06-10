В Глубоком разработали приложение для смартфонов с расписанием местного транспорта

Жители и гости Глубокого теперь могут узнать расписание городских автобусов при помощи смартфона — появилось специальное приложение для Android.





Программа проста и пока имеет два режима: можно узнать расписание необходимого маршрута, а также посмотреть, во сколько отправляется ближайший автобус на определенную остановку. Все работает в ручном режиме, не понадобится даже GPS.

Чтобы воспользоваться программой, потребуется смартфон с операционной системой Android версии не ниже 4.1, в дальнейшем разработчик не исключает портирование приложения на iOS.

Полезное приложение для глубочан создал программист Андрей Храповицкий.