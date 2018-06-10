Xiaomi получила квартальный чистый убыток в 1 миллиард долларов

До проведения IPO на 10 миллиардов долларов, которое должно стать крупнейшим в Гонконге с 2014 года, компания Xiaomi опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2018-го, пишет Reuters.

Сообщается, что чистый убыток за первые три месяца года составил 7 миллиардов юаней (или 1,09 миллиарда долларов). За весь прошлый год чистый убыток составляет 43,89 миллиарда юаней (6,85 млрд долларов).

Если же не рассматривать так называемые единовременные позиции расходов (разовые по характеру, не считающиеся частью текущих бизнес-операций компании и обычно исключаемые аналитиками и инвесторами при оценке), то в первом квартале 2018 года зафиксирована чистая прибыль в размере 162 миллионов долларов, а за весь прошлый год — 609 миллионов долларов.

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