Рядом с центром Галактики зафиксировали загадочные движущиеся объекты

Астрономы обнаружили рядом с Галактическим центром несколько новых причудливых объектов, природу которых сложно установить — они выглядят как газовые облака, ведут себя как звезды и быстро двигаются. О результатах исследования доложили на встрече Американского астрономического общества, кратко о находке рассказывает сайт Обсерватории Кека.



Галактический центр Млечного Пути в инфракрасном диапазоне. Изображение: 2MASS / G. Kopan, R. Hurt / wikipedia.org

«Эти компактные пыльные звездные объекты движутся очень быстро и приближаются к сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре нашей Галактики. Удивительно наблюдать, как они двигаются из года в год, — сказала Анна Киурло из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, которая руководила исследованием. — Как они туда попали? И чем они станут? У них должна быть интересная история».

Исследователи назвали необычные образования G-объектами. Первый из них (G1) впервые заметили в 2004 году, а второй (G2) — в 2012-м. Оба сначала приняли за газовые облака. Однако когда G1 и G2 приблизились к сверхмассивной черной дыре в Галактическом центре , они каким-то образом смогли сопротивляться ее гравитационному воздействию.

«Если бы это были газовые облака, они не остались бы нетронутыми, — считает Марк Моррис из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, который тоже участвовал в исследовании. — Мы считаем, что G-объекты — это раздутые звезды. Когда они приблизись достаточно близко к черной дыре, она притянула материю из их звездной атмосферы. Однако их звездные ядра имеют достаточную массу, чтобы остаться нетронутыми. Вопрос только в том, почему они такие большие?»

Исследователи предполагают, что в прошлом G-объекты были двойными звездами . Они вращались по замкнутым орбитам вокруг общего центра масс, пока не столкнулись из-за воздействия черной дыры. В результате этого насильственного слияния выделилось настолько много энергии, что звезды «раздулись» и стали гораздо крупнее большинства обычных звезд. Такие звезды могут оставаться раздутыми в течение многих тысяч лет, прежде чем они вернутся к нормальному размеру.

В новом исследовании астрономы изучили данные, собранные за 12 лет наблюдений в астрономической обсерватории Кека, расположенной на пике горы Мауна-Кеа на острове Гавайи, США. Данные обработали с помощью программы OSIRIS-Volume Display, что позволило получить трехмерные изображения галактического центра и различить новые G-объекты.



Изображение: Keck Observatory

Ученые открыли три новых объекта, физические характеристики которых похожи на характеристики G1 и G2. Находки могут получить названия G3, G4 и G5. Команда планирует продолжить наблюдать за их размером и формой орбит. Самые ценные сведения даст их сближение с черной дырой. Для G3 это произойдет примерно через 20 лет, для G4 и G5 — еще несколько десятилетий спустя.