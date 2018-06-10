Взлом корейской биржи уронил биткойн ниже $7000

Биткойн продолжает лихорадить. В последнее время стоимость этой криптовалюты и так снизилась до уровня $7500, и вот новый удар: достаточно было относительно небольшой южнокорейской криптовалютной бирже Coinrail сообщить о взломе, как курс биткойна опустился ниже отметки $7000 – то есть до двухмесячных минимумов. А если считать относительно прошлого года, то курс биткойна упал примерно на 50%.

Вместе с биткойном упал курс и других криптовалют, но не так существенно. Например, курс «эфира» за сегодняшний день снизился на $30 и составил примерно $530, средневзвешенный курс «рипла» упал на 0,0366$ и составил $0,5799.

Объем средств, похищенных хакерами, не сообщается. Но в кошельке, предположительно принадлежащим хакеру, находятся криптовалюты стоимостью более $40 миллионов.