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Взлом корейской биржи уронил биткойн ниже $7000
11.06.2018 13:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Биткойн продолжает лихорадить. В последнее время стоимость этой криптовалюты и так снизилась до уровня $7500, и вот новый удар: достаточно было относительно небольшой южнокорейской криптовалютной бирже Coinrail сообщить о взломе, как курс биткойна опустился ниже отметки $7000 – то есть до двухмесячных минимумов. А если считать относительно прошлого года, то курс биткойна упал примерно на 50%.
Вместе с биткойном упал курс и других криптовалют, но не так существенно. Например, курс «эфира» за сегодняшний день снизился на $30 и составил примерно $530, средневзвешенный курс «рипла» упал на 0,0366$ и составил $0,5799.
Объем средств, похищенных хакерами, не сообщается. Но в кошельке, предположительно принадлежащим хакеру, находятся криптовалюты стоимостью более $40 миллионов.
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Биткойн продолжает лихорадить. В последнее время стоимость этой криптовалюты и так снизилась до...
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