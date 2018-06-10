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В Минске запущен пилотный проект бесконтактной оплаты за товары и услуги при помощи браслетов

11.06.2018 12:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Минске запущен пилотный проект бесконтактной оплаты за товары и услуги при помощи браслетов

Для тех, кому бесконтактные платежи при помощи смартфона кажутся банальностью, появилось новое решение – браслет. Пока проект, запущенный Приорбанком совместно с Visa, носит статус пилотного, а опробовать новинку «на своей шкуре» доверили только сотрудникам известной IT-компании IBA Group.

По окончании тестового периода технология пройдет шлифовку и станет доступна всем желающим клиентам Приорбанка. В техническом плане браслет для бесконтактной оплаты реализован довольно просто: в него интегрирован уменьшенный дубликат карты Visa Classic payWave со встроенной антенной. Чтобы рассчитаться за товар или услугу, его просто нужно поднести к терминалу – как обычный смартфон с NFC или дебетовую/кредитную карточку.

В Минске запущен пилотный проект бесконтактной оплаты за товары и услуги при помощи браслетов

При оплате чеков до 20 BYN операция проводится без подтверждения PIN-кода. Ну а если сумма покупки или услуги больше, придется, как обычно, вводить PIN-код на терминале.

Увы, в Приорбанке пока не сообщают, когда технология станет доступна всем желающим.

 
 
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Для тех, кому бесконтактные платежи при помощи смартфона кажутся банальностью,...
 
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