В Минске запущен пилотный проект бесконтактной оплаты за товары и услуги при помощи браслетов

Для тех, кому бесконтактные платежи при помощи смартфона кажутся банальностью, появилось новое решение – браслет. Пока проект, запущенный Приорбанком совместно с Visa, носит статус пилотного, а опробовать новинку «на своей шкуре» доверили только сотрудникам известной IT-компании IBA Group.

По окончании тестового периода технология пройдет шлифовку и станет доступна всем желающим клиентам Приорбанка. В техническом плане браслет для бесконтактной оплаты реализован довольно просто: в него интегрирован уменьшенный дубликат карты Visa Classic payWave со встроенной антенной. Чтобы рассчитаться за товар или услугу, его просто нужно поднести к терминалу – как обычный смартфон с NFC или дебетовую/кредитную карточку.





При оплате чеков до 20 BYN операция проводится без подтверждения PIN-кода. Ну а если сумма покупки или услуги больше, придется, как обычно, вводить PIN-код на терминале.

Увы, в Приорбанке пока не сообщают, когда технология станет доступна всем желающим.