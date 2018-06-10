Не прошло и 10 лет: на выставке E3 анонсирована игра Devil May Cry 5

Внимание! Шок-контент! Слухи не подвели: продолжению культового слэшера Devil May Cry быть! Capcom официально представила новую часть игры на выставке E3.

Devil May Cry 5, к счастью, станет не спин-оффом, а полноценным продолжением четвертой части, выпущенной в 2008 году. В пятой части продолжится оригинальная сюжетная линия и будут задействованы привычные персонажи. Для большей наглядности того, что нас ждет, опубликован официальный трейлер.

Devil May Cry 5 выйдет весной 2019 года на трех популярных платформах - Xbox One, PS4 и ПК.