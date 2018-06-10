NVIDIA показала эксклюзивное видео геймплея ПК-версии Battlefield V

Компания Nvidia показала в рамках конференции EA Play актуальную линейку видеокарт GeForece GTX и представила геймплея ПК-версии Battlefield V. Такая коллаборация не случайна, ведь именно видеокарты Nvidia названы краеугольным камнем ПК-платформы для Battlefield V.

Как отмечают в Nvidia, компания тесно сотрудничает с разработчиками DICE, «чтобы фанаты Battlefield V ощутили все преимущества игровой платформы GeForce благодаря своевременно обновляемым Game Ready драйверам, оптимальным настройкам и другим возможностям GeForce Experience. NVIDIA также работает над интеграцией в игру передовых технологий, оптимизацией производительности и созданием наилучшего игрового процесса».