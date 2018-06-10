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710-й, да не тот! Huawei ответит на SoC Snapdragon 710 процессором Kirin 710

11.06.2018 15:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Платформа Snapdragon 710, выглядящая на бумаге очень удачным решением, не могла не взволновать других производителей SoC для смартфонов. Как результат, Huawei готовится ответить на Snapdragon 710 своим процессором Kirin 710. Видимо, лучше названия для новой платформы попросту не нашлось.

710-й, да не тот! Huawei ответит на SoC Snapdragon 710 процессором Kirin 710

По данным DigiTimes, Kirin 710 сменит SoC Kirin 659 и выйдет в июле. В SoC сохранится набор ядер (в том числе высокопроизводительные Cortex-A73), а для производства системы будет использоваться 12-нанометровый техпроцесс TSMC. Еще Kirin 710 позаимствует у флагманской SoC Kirin 970 блок нейронных вычислений (NPU). Словом, пока вырисовывается очень достойный ответ Snapdragon 710, разве что по части энергопотребления платформа Qualcomm смотрится выигрышнее за счет 10-нанометрового техпроцесса.

По слухам, первым смартфоном на Kirin 710 станет Nova 3 (кодовое название - Paris), который выйдет в июле. Эта модель получит двойную камеру и сверхширокоформатный экран с соотношением сторон 19,5:9.

 
 
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Платформа Snapdragon 710, выглядящая на бумаге очень удачным решением, не могла не взволновать других...
 
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