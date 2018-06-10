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Lenovo готовит смартфон Motorola One Power: Snapdragon 636 и экран 6,2 дюйма

11.06.2018 14:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Lenovo недавно выпустила условно безрамочную модель Z5 на платформе Snapdragon 636, а сейчас готовится представить что-то очень похожее под маркой Motorola. Новинка будет называться Motorola One Power, и в Сети уже появились ее характеристики.

Motorola One Power, как и Lenovo Z5, будет построен на платформе Snapdragon 636. Смартфон получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также сдвоенную камеру с матрицами на 5 и 12 Мп. Диагональю экрана составит 6,2 дюйма, а разрешение – 2280 х 1080 точек.

Lenovo готовит смартфон Motorola One Power: Snapdragon 636 и экран 6,2 дюйма

Также Motorola One Power получит 8-мегапиксельную фронталку, аккумулятор на 3780 мАч и Android 8.1 из коробки. О сроках выпуска смартфона информации пока нет, но, скорее всего, модель будет представлена уже в этом месяце.

 
 
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Компания Lenovo недавно выпустила условно безрамочную модель Z5 на платформе Snapdragon 636, а сейчас готовится...
 
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