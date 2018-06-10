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Анонсирован Fallout 76 – онлайновый симулятор выживания
11.06.2018 14:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
На выставке E3 директор и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios представил новую игру из вселенной Fallout – Fallout 76. Речь о приквеле ко всем ранее изданным частям франшизы, причем приквел этот не совсем обычный – он будет состоять только из онлайнового мультиплеера, а одиночной кампании не будет. Совсем.
Известный гейм-дизайнер пообещал обновленный движок и новых монстров. Можно будет играть или с любыми игроками, находящимися онлайн, или с друзьями, при этом прогресс будет сохраняться в игре и не будет сбрасываться. Игроки смогут сами создавать убежища и переносить их в любое место. Будет возможность и торговать различными предметами с другими выжившими aka игроками.
Fallout 76 выйдет 14 ноября текущего года, но пользователи, оформившие предзаказ, получат доступ к бета-версии.
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На выставке E3 директор и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios представил новую игру...
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