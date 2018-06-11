Утром 12 июня в Facebook-аккаунте Следственного комитета появилась запись о том, что ведомство отстраняет своего представителя из международной комиссии в сфере информационной безопасности. Позже в Twitter представители Следственного комитета написали, что аккаунт был взломан, а записи не имеют к ним отношения.



Фото: Reuters

В Facebook ведомства опубликовали сканы указа Лукашенко «О Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере». Это настоящий документ, президент подписал его в ноябре 2017 года.

Изображения сопровождались таким текстом: «Согласно ожиданиям российской стороны, Следственный Комитет Республики Беларусь с позволения Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, отстраняет своего представителя и не будет дальше участвовать в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере».

Позже выяснилось, что запись — неправда. «Наша страница в Facebook была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано — не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа», — написали представители Следственного комитета в Twitter.

‏На день раньше — 11 июня — кто-то взломал аккаунт в Twitter первого заместителя главы Администрации президента Беларуси Максима Рыженкова. На его странице появился фальшивый документ, в котором «от имени президента Беларуси Александра Лукашенко высказываются извинения российским коллегам за предпринятые нами меры против Российской Федерации в области информационной безопасности».

В ответных записях к твиту Рыженкова появились десятки однотипных реплик с критикой Беларуси и ее экономики.

Настоящие авторы этой записи тоже неизвестны. «Я не размещал это письмо, более того — его не существует. Взломали мой аккаунт в Twitter», — расскаpал Максим Рыженков TUT.BY.