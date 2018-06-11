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Неизвестные взломали Facebook СК и "отстранили" его представителя из международной комиссии
12.06.2018 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Утром 12 июня в Facebook-аккаунте Следственного комитета появилась запись о том, что ведомство отстраняет своего представителя из международной комиссии в сфере информационной безопасности. Позже в Twitter представители Следственного комитета написали, что аккаунт был взломан, а записи не имеют к ним отношения.
В Facebook ведомства
Изображения сопровождались таким текстом: «Согласно ожиданиям российской стороны, Следственный Комитет Республики Беларусь с позволения Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, отстраняет своего представителя и не будет дальше участвовать в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере».
Позже выяснилось, что запись — неправда. «Наша страница в Facebook была взломана сегодня утром. Все, что там сегодня опубликовано и, возможно, будет опубликовано — не соответствует действительности. В настоящее время мы работаем над восстановлением доступа», —
На день раньше — 11 июня — кто-то взломал аккаунт в Twitter первого заместителя главы Администрации президента Беларуси Максима Рыженкова. На его странице
В ответных записях к твиту Рыженкова появились десятки однотипных реплик с критикой Беларуси и ее экономики.
Настоящие авторы этой записи тоже неизвестны. «Я не размещал это письмо, более того — его не существует. Взломали мой аккаунт в Twitter», — расскаpал Максим Рыженков TUT.BY.
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Утром 12 июня в Facebook-аккаунте Следственного комитета появилась запись о том, что ведомство отстраняет своего представителя из международной комиссии в сфере...
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